“I Suoni della Pietra” approdano per la prima volta a Costigliole d’Asti con “Nuovo Cinema Morricone”

Per la prima volta il Comune di Costigliole d’Asti entra a far parte della prestigiosa rassegna “I Suoni della Pietra”, il festival che da anni valorizza i luoghi più suggestivi delle Langhe, del Monferrato e dell’Alta Langa attraverso la grande musica e lo spettacolo dal vivo.

L’appuntamento è fissato per venerdì 7 agosto alle 21.15, all’anfiteatro San Michele, dove andrà in scena “Nuovo Cinema Morricone”, uno spettacolo musicale narrato dedicato al grande Maestro Ennio Morricone, compositore che ha rivoluzionato la musica per il cinema e conquistato il pubblico di tutto

il mondo.

“Essere entrati a far parte di un circuito autorevole come I Suoni della Pietra è per la nostra comunità motivo di grande orgoglio”, dichiara il sindaco di Costigliole d’Asti, Enrico Alessandro Cavallero – Questa adesione conferma la nostra visione, il “modello Costigliole” è anche far vivere il territorio attraverso eventi culturali di altissimo profilo che sappiano valorizzare i nostri luoghi simbolo. L’Anfiteatro San Michele ha da appena qualche giorno terminato di ospitare le 5 serate del Barbera Summer Festival con gruppi musicali di assoluto livello, venerdì farà da cornice a una serata speciale dedicata a un gigante come Ennio Morricone, offrendo ai concittadini e ai turisti un’esperienza emozionante e indimenticabile. Ringrazio direzione artistica della rassegna per aver accolto Costigliole d’Asti in questo splendido viaggio tra musica e bellezza. Un ringraziamento particolare al vice sindaco laura Bianco per questa scelta, l’ingresso di Costigliole d’Asti nella rassegna rappresenta un importante traguardo culturale e testimonia la volontà dell’Amministrazione comunale di offrire eventi di elevato valore artistico, inserendosi in un circuito che unisce musica, paesaggio e patrimonio storico”.

Ideata da Mario Marone, la rassegna “I Suoni della Pietra” è oggi uno dei più importanti progetti culturali del Piemonte. Nata per mettere in rete i Comuni del territorio attraverso la cultura, la manifestazione trasforma borghi, castelli, chiese, anfiteatri e luoghi di grande valore storico e paesaggistico in straordinari palcoscenici. L’edizione 2026 comprende 31 appuntamenti distribuiti nei Comuni aderenti, offrendo un cartellone che spazia dalla musica al teatro e valorizza le eccellenze artistiche del territorio. La rassegna è patrocinata dal Ministero della Cultura, riconoscimento che ne sottolinea il prestigio e l’importanza nel

panorama culturale nazionale.

“Nuovo Cinema Morricone” è uno spettacolo originale scritto da Chiara Buratti, attrice, autrice e doppiatrice di grande esperienza. Attraverso parole e musica, lo spettacolo conduce il pubblico in un intenso viaggio emozionale tra le più celebri colonne sonore di Ennio Morricone, facendo rivivere la magia del cinema e la straordinaria forza evocativa della sua musica.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.