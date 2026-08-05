Grande partecipazione alla festa patronale ad Antignano

Ad Antignano la festa patronale è stata un successo. Lo spazio ampio e accogliente di Piazza Gioco del Pallone si è riempito ogni sera di gente attratta dall’offerta gastronomica varia e originale.

La pro loco si è dimostrata organizzata, efficiente e rapida nel servizio ai tavoli, formata ad instaurare un rapporto cordiale ed empatico con gli ospiti. Un contatto caloroso in linea con lo spirito della festa scritto a caratteri cubitali sulle magliette dei volontari che proponevano un abbraccio, non solo cibo, per quanto ottimo, ma anche accoglienza e vicinanza.

La musica in piazza nelle quattro sere ha riunito una folla di giovani appassionati di musica dal vivo e di ascolto. A vivacizzare l’ultima serata la festa della leva del 1976, numerosa, affiatata, allegra.