Gli Alpini astigiani protagonisti nel primo fine settimana di agosto

Il primo fine settimana di agosto ha visto ancora una volta protagonisti gli Alpini della Sezione ANA di Asti, impegnati in due importanti appuntamenti che hanno confermato il forte spirito di appartenenza e la costante presenza della Sezione nelle manifestazioni del 1° Raggruppamento.

Sabato 2 agosto il presidente della Sezione di Asti, Giorgio Gianuzzi, accompagnato dal vicepresidente vicario Francesco Marzo e dal consigliere sezionale, referente della Commissione Sport e capogruppo di San Marzanotto, Giovanni Capitolo, ha rappresentato gli Alpini astigiani a Vinadio in occasione del 5° Campo Scuola Nazionale “Divisione Cuneense”, organizzato dalla Sezione ANA di Cuneo in collaborazione con le Sezioni di Ceva, Mondovì e Saluzzo. Al Campo partecipano anche gli astigiani Sergio De Grandi, in qualità di vicedirettore, e gli allievi Leandro Cammarata Campia e Mattia Pandolfo. Alla manifestazione erano presenti il consigliere nazionale di riferimento Gian Paolo Daprea, rappresentanti di una decina di Sezioni del 1° Raggruppamento e una quarantina di Gagliardetti dei Gruppi Alpini. Nel corso della cerimonia sono state consegnate alle otto squadre del Campo Scuola le “drappelle” dei Battaglioni della Divisione Cuneense, custodite nel Sacrario di Cervasca.

La giornata è proseguita con la deposizione della corona e gli onori al Monumento ai Caduti di Vinadio, seguiti dalla Santa Messa celebrata da don Graziano, cappellano militare della Sezione ANA di Imperia. Dopo la sfilata per le vie del centro della Valle Stura, i partecipanti si sono ritrovati nel cortile del Forte Albertino per il tradizionale pranzo conviviale, vissuto in un clima di amicizia, canti alpini e ricordi condivisi.

Domenica 3 agosto il vessillo della Sezione ANA di Asti ha preso parte anche al 53° Raduno Intersezionale organizzato dal Gruppo ANA di Chiusa Pesio, in collaborazione con la Sezione di Cuneo e con l’Amministrazione comunale. Una quarantina gli Alpini astigiani presenti alla manifestazione, che anche quest’anno ha richiamato numerose Penne Nere provenienti dalle Sezioni del 1° Raggruppamento, a testimonianza del forte legame che unisce il territorio ai valori alpini e alla storia dell’Associazione Nazionale Alpini. A guidare la delegazione astigiana è stato Renzo Monticone, consigliere sezionale e capogruppo del Gruppo 3 Valli, che ha scortato il vessillo sezionale insieme all’alfiere Remigio Durizzotto. Presente anche il Gruppo di Montemagno, guidato dal consigliere sezionale e capogruppo Luciano Rinetti.

Con questi due appuntamenti si conclude la prima parte del fitto calendario di attività delle Penne Nere astigiane. L’attività sezionale osserverà ora una pausa estiva fino al 23 agosto. Il primo importante appuntamento dopo la pausa sarà il 1° settembre, quando al Teatro della Torretta di Asti si terrà la riunione dei capigruppo degli 82 Gruppi Alpini della Sezione. Sarà il primo momento di confronto ufficiale tra la dirigenza sezionale, guidata dal presidente Giorgio Gianuzzi, eletto sei mesi fa, e i responsabili dei Gruppi del territorio, per fare il punto sulle attività svolte e programmare gli impegni futuri.

Nella foto: Il gruppo di partecipanti astigiani al 53° raduno Interzonale di Chiusa Pesio