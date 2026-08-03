Al via i festeggiamenti patronali a Vigliano d’Asti che si svolgeranno dal 5 al 12 agosto.

Si inizia mercoledì 5 agosto con la 20ima edizione di Correndo per Vigliano, corsa podistica non competitiva libera tutti di 6,5 km circa. Ritrovo alle 19 al Centro sportivo G. B. Conti – Vigliano d’Asti. Partenza ore 20. A tutti gli iscritti omaggio a sorpresa e pasta al pomodoro a fine corsa.

Giovedì 6 agosto sarà la volta della camminata ludico motoria “Alla ricerca delle balene”. Appuntamento alle 18 al circolo di Valmontasca, via Gioberti 32, da dove si procederà sulle colline dei ritrovamenti fossili. È prevista una sosta ristoro presso il circolo di Sabbionera e al ritorno carpionata e anguria al circolo di Valmontasca. Prenotazione al 3339051719.

Da sabato 8 agosto si entrerà nel vivo dei festeggiamenti con quattro serate enogastronomiche con intrattenimento musicale. In cucina la Pro loco due serate dedicate al Gran fritto misto alla piemontese e altre due serate “Sapore di mare”, tradizione consolidata ormai da anni in onore delle nostre amate Colline del mare. Si comincerà sabato 8 agosto con Fritto misto alla piemontese, agnolotti, tris di antipasti, piatto vegetariano, dolci e vini locali.

Intrattenimento musicale con la discoteca mobile Super Dance Party, serata esplosiva trasmessa in diretta da Radio Vega. Domenica 9 agosto alle 17,30 Bimbi in gioco con Fata Clarissa e Fata Giulia. Alle 20 serata enogastronomica. Si replica con lo stesso menù di sabato e si balla accompagnati dall’orchestra Alex e la band. Ospite della serata Marco Zeta.

Martedì 11 agosto “Sapore di mare 1”, insalata di mare, calamari e patatine, fritto misto di pesce, dolci e vini locali. Serata in musica con Sonia De Castelli e la sua orchestra. Mercoledì 12 agosto “Sapore di mare 2”, insalata di mare, calamari e patatine, fritto misto di pesce, dolci e vini locali. Musica e ballo con l’orchestra di Giuliano e i Baroni.

Per tutte le serate è obbligatoria la prenotazione al 347 9170158 – info: www.prolocodivigliano.it. Durante le serate enogastronomiche nel campo da tennis ci saranno i gonfiabili.