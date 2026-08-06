Tutto pronto per i festeggiamenti di San Lorenzo a Scurzolengo.

La pro loco propone tre giornate ricche di buona cucina, musica dal vivo e tradizioni, accompagnate dall’apertura degli stand gastronomici ogni sera 20. Durante tutte le serate saranno inoltre presenti il servizio bar, il banco di beneficenza, i gonfiabili per i bambini e il mercatino di artigianato.

Venerdì 7 agosto ci sarà la serata Street Food con alette di pollo paprika e miele, hamburger, hot dog e patatine fritte. Musica e intrattenimento con Roomfive e DJ Bury. Sabato 8 agosto la serata sarà dedicata alla cucina piemontese con crostone burro e acciughe, lingua al verde, insalata di bollito, agnolotti, patatine fritte, brasato al Ruchè e dolci. Musica dal vivo con I Sani e Salvi. Infine, domenica 9 agosto, alle 15 il tradizionale torneo d’la Bala Mola e dalle 19.30 lo speciale apericena al tramonto.