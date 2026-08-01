E…state in Rava & Fava per tutto agosto

I due punti vendita astigiani della Cooperativa Rava & Fava di Piazza Porta Torino 14 e Via Cavour 83 sono pronti ad accogliervi per tutto il mese di agosto con una ricca proposta di proposte, promozioni e tanto altro.

Fino al 9 agosto proseguono le fresche promozioni delle originali ed autentiche Bevande Altromercato in tutti e due i negozi con la formula del -15% sull’acquisto di 2 prodotti e del -20% sconto su 6 bevande. Se non conosci il guaranito o il gingerito, la MoleCola made in Italy o lo sciroppo con menta raccolta sulle pendici dell’Himalaya è il momento giusto per acquistarli e provarli.

Alla Bottega di via Cavour 83 sempre fino al 9 di agosto con Natyr, la cosmesi 100% vegetale-biologica e fair trade- prosegue la promo sulla detergenza naturalr con uno sconto del 15% sui diversi bagnodoccia con aloe vera, rosa canina, ibisco, rosa di Damasco e te’ verde da filiere etiche di Commercio Giusto.

Efficaci e delicati soprattutto in estate con i lavaggi frequenti.

Lo spazio Natyr estate riprende dal 19 agosto fino al 6 settembre con le creme idratazione corpo ed una promozione del – 15% su tutta la linea corpo.

Dal 10 al 22 agosto attiviamo nei due punti vendita uno sportello di Turismo responsabile e sostenibile per rilanciare proposte concrete con EquoTube e ViandantiSì; il primo è un circuito italiano di cofanetti regalo per donare esperienze di viaggio e soggiorno in sintonia con l’ambiente, la comunità ed il territorio ospitante.

VIANDANTI SI’ è braccio operativo a livello turistico dei NaturaSì che coniuga viaggi con l’accoglienza di aziende agricole biologiche e biodinamiche del circuito.

Back to Work nei due punti vendita dal 26 agosto al 6 settembre con una ricca offerta di barrette e snack affiancati da biscotti e muesli esotico da filiere di Commercio Giusto.

La scelta giusta per riprendere il lavoro! Ingredienti semplici, essenziali e selezionati per una prima colazione e gli spuntini sani ed equilibrati.

Ritorno a Viarigi sabato 29 e domenica 30 agosto: Saltinpiazza compie 36 anni e la Cooperativa sarà presente con il MoleCola point, la cola 100% italiana.

Ma nell’anno del nostro quarantennale Viarigi e Saltinpiazza sarà un’altra tappa de ‘La Buona Memoria’: domenica 30 agosto ore 15.30 alla Chiesa di San Silverio organizziamo il Convegno ‘Comuni virtuosi della nostra Provincia’ per ringraziare tutti quei comuni che ci hanno sostenuto nel promuovere un’economia sostenibile e consapevole.

I nostri Saldi di Valore proseguono fino al 29 agosto in Bottega del centro su abbigliamento ed accessori Primavera-Estate.

Prosegue incessante il lavoro di preparazione della tredicesima edizione di ASTI Ben Essere che si svolgerà presso la Scuola di Circo e Centro di Arti Dinamiche Chapitombolo Academy a Monale (AT) in via Baldichieri 18 in data Sabato 26 Settembre 2026 per l’intera giornata.

Per informazioni 0141-321869 altromercato@ravafava.it

Per essere aggiornati due le pagine social dedicate e costantemente aggiornate:

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e il sito https://shop.ravafava.it/

Per scaricare la locandina delle iniziative Rava Fava del mese di agosto —>>> AGOSTO 2026