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Conclusa l’Estate Ragazzi ad Antignano
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Uno spettacolo serale ha concluso, lo scorso 31 luglio, le due settimane di attività dedicate ai giovanissimi di Antignano e gestite dall’ affiatato gruppo oratoriale Santo Stefano. Presenti il sindaco Alessandro Civardi, il parroco don Marco Andina e don Pierino Torchio, la coordinatrice Lucia Buriasco che ha ringraziato la parrocchia e il comune per il sostegno logistico ed economico ricevuto, i volontari animatori delle attività, le famiglie che hanno creduto nell’iniziativa e i bambini
che hanno vissuto con entusiasmo ogni momento.
Giochi, sport, creatività, collaborazione in amicizia sono stati i fili conduttori delle due settimane con l’augurio che tutto si possa riproporre la prossima estate.