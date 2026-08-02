Chiese aperte domenica con la Rete Romanica di Collina

Oggi, domenica 2 agosto, è in programma una nuova giornata di apertura delle chiese e abbazie che aderiscono al progetto Rete Romanica di Collina, nel territorio tra Po e Monferrato. I visitatori troveranno un servizio di accoglienza prestato da volontari autorizzati dai singoli comuni. Le chiese saranno aperte dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18. Alcune chiese sono aperte anche in altri orari mentre è possibile sempre visitare le chiese di Cavagnolo, Marentino e Montiglio utlizzando l’applicazione “Chiese aperte”. L’ingresso è gratuito.

Questa rete coinvolge i comuni di Albugnano (San Pietro), Andezeno (San Giorgio), Aramengo (San Giorgio), Berzano di San Pietro (San Giovanni), Brusasco (San Pietro), Buttigliera d’Asti (San Martino), Casalborgone (San Siro), Castagneto Po (San Genesio), Castell’Alfero (Madonna della Neve), Castelnuovo Don Bosco (Sant’Eusebio), Cavagnolo (Abbazia di Santa Fede), Cerreto d’Asti (Sant’Andrea di Casaglio), Cocconato (Madonna della Neve), Cortazzone (San Secondo), Lauriano (Santa Maria dell’Assunzione-Romitorio), Marentino (Santa Maria), Mombello di Torino (San Lorenzo), Montafia (San Martino e San Giorgio in frazione Bagnasco), Montechiaro d’Asti (Santi Nazario e Celsio), Montemagno (San Vittore), Montiglio Monferrato (San Lorenzo e Santi Sebastiano e Fabiano a Scadeluzza), Portacomaro (San Pietro), San Sebastiano da Po (San Pietro), Tigliole (San Lorenzo), Moransengo-Tonengo (San Michele).

Di seguito maggiori info –>> https://www.turismoincollina.it/abbazie-e-chiese/