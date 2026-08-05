“Cheeseterna, canzoni da piola”: tutto esaurito per la cena, possibile effettuare la visita guidata al castello di Cisterna d’Asti

Dopo il successo della prima serata, venerdì 7 agosto al Castello di Cisterna d’Asti dalle 20, si terrà la seconda serata della rassegna Cheeseterna. Titolo del secondo appuntamento “Cheeseterna, canzoni da Piòla – Musica da ascoltare, vini da degustare, storie da condividere”.

Le canzoni delle osterie custodiscono la memoria di un territorio e l’idea è di portare nel cuore delle tradizioni piemontesi con musica popolare, storie, dialetto tra convivialità, buon vino, sapori autentici. Sul palco, Daniele Chiesa – Diaodipedrè, voce, kazoo e chitarra per raccontare il Roero attraverso le sue canzoni più amate. Tutto esaurito per la cena nel suggestivo Giardino dei Cipressi del Museo Arti e Mestieri con un ricco menù a base di formaggi del caseificio Persia di Cavallermaggiore (Cn) accompagnati da miele e vini locali.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione di: Ristorante Garibaldi, Bottega di Sandra e Michela, Az. Ag. PonteBallerine – Agrit., produttori del Cisterna d’Asti doc che hanno sostenuto l’iniziativa: Az. Ag. Vincenzo Bossotti, Az. Vitivinicola Mo, Az. Agr. Cascina Paladin, Az. Bodda Gervasio, Cantine Povero, Az. Casa Tallone, Cantine Fratelli Novara, Az. Cà Di Tulin, Tenuta la Pergola, Vino e Agrit. Enrico Vaudano.

Sarà comunque possibile effettuare (anche per chi non parteciperà alla cena) la visita guidata notturna al museo (biglietti: 7,00 € intero, 5,00 € ridotto under 18, over 65 e gruppi, gratuito con Abbonamento Musei). Info e prenotazioni: 349 449 2977 – 0141 979 021.