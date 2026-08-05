Celle Enomondo prepara la Festa di San Rocco 2026

Dal 13 al 16 agosto Celle Enomondo torna a festeggiare San Rocco con quattro giorni di musica, ballo, gastronomia e appuntamenti per tutta la famiglia. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco Celle Enomondo con il patrocinio dell’UNPLI Piemonte.

Ogni sera, a partire dalle 19:00, sarà attivo lo stand enogastronomico con antipasti, pizza, agnolotti, carne alla griglia, dessert, vino e birra. Tra le proposte spicca la specialità pizza alla canapa. Dalle 18:00 è inoltre disponibile il servizio di pizza d’asporto. Non mancherà il ballo a palchetto Molino, con pista in acciaio, e il tradizionale banco di beneficenza.

Il programma si apre giovedì 13 agosto con la musica country e west coast dei Pole & Basettoni, in scena alle 21:00.

Venerdì 14 agosto la giornata comincia alle 16:30 con “Nati per Leggere” nel giardino dell’Opera Pia, con giochi e gonfiabili gratuiti per i più piccoli. In serata, alle 21:00, spazio alla scuola di ballo latino americano Salsa Dura, con la premiazione del concorso fotografico “Leggi e scatta” e il riconoscimento “Miglior lettore” della Biblioteca di Celle Enomondo.

Sabato 15 agosto sul palco salirà la Jolly Blu 883 e Max Pezzali Tribute Band, sempre a partire dalle 21:00.

Domenica 16 agosto il pomeriggio è dedicato alle bocce quadre, con inizio alle 15:00, mentre alle 21:00 arriva il liscio con l’Orchestra 2000, accompagnata dall’esibizione di ballo della scuola ASD Gorzanese del maestro Mauro Monticone.

Lunedì 17 agosto la festa si chiude con il cinema all’aperto: proiezione del film “Onde di Terra” di Andrea Icardi, a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, dalle ore 21:00.

Nei giorni di sabato 15 e domenica 16 agosto, la Santa Messa sarà celebrata alle ore 10:00.