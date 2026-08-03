Calosso, il 12 agosto si osserva l’eclissi solare nel parco del castello

Il Comune di Calosso, nell’ambito della rassegna “Calosso c’è”, organizza in collaborazione con la Biblioteca Comunale per mercoledì 12 agosto una serata dedicata all’osservazione dell’eclissi solare parziale, in programma dalle ore 19,30 presso il parco del Castello di Calosso.

L’iniziativa, intitolata “La sera della Luna Nera”, vede la collaborazione degli astrofili Paolo Vaccaneo e Luca Perosino, che metteranno a disposizione strumenti ottici debitamente schermati per consentire l’osservazione del fenomeno in totale sicurezza.

Il 12 agosto 2026 si verificherà infatti un’eclissi solare che sarà totale in alcune aree dell’Europa – tra Groenlandia, Islanda e Spagna settentrionale – e parziale sul resto del continente, Italia compresa. Nel Nord Italia, e in particolare in Piemonte, la copertura del disco solare potrà superare il 90%, con il fenomeno che culminerà nelle ore serali, poco prima del tramonto.

Durante la serata al parco del Castello di Calosso, mentre il Sole scenderà verso l’orizzonte, l’ombra della Luna inizierà lentamente a intaccare il disco solare, regalando uno spettacolo che, pur senza raggiungere la totalità, promette suggestione. L’evento è aperto a tutti ed è ad ingresso libero.

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