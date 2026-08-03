Astigiano condannato per rapina arrestato dalla Polizia di Asti
Più informazioni su
La Squadra Mobile della Questura di Asti – Sezione Antidroga, durante la scorsa settimana ha tratto in arresto un astigiano di 44 anni, pluripregiudicato, in esecuzione dell’Ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura dalla Repubblica presso il Tribunale di Cremona – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo lo stesso espiare la pena di Anni 4 Mesi 8 di Reclusione, oltre al recupero della pena pecuniaria pari a 1.100,00 Euro di Multa, in quanto riconosciuto colpevole del reato di rapina in concorso con altri soggetti commesso in provincia di Cremona nel 2015. Al termine delle incombenze veniva tradotto presso la Casa di Reclusione di Asti.