Arte e cultura non stop a Montechiaro d’Asti: mostre da agosto a novembre

Domenica 2 agosto prende il via a Montechiaro d’Asti “Arte e Cultura non stop”, un percorso che accompagnerà il pubblico fino all’8 novembre con mostre, documenti storici ed eventi dedicati all’arte contemporanea e alla tradizione del Palio di Asti.

L’iniziativa si apre nel segno della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio, coinvolgendo alcuni dei luoghi più significativi del paese. Il primo appuntamento sarà alla Pieve di San Nazario, inserita nel circuito della prima domenica di agosto della Rete Romanica di Collina, dove sul sagrato verrà inaugurata la mostra personale della pittrice astigiana Carla Novello.

Alle ore 18 la rassegna proseguirà nei locali dell’ex sede storica del Palio, in via Vittorio Emanuele 8, con un ampio percorso espositivo intitolato “Aspettando Montechiaro al Palio di Asti”, realizzato in occasione del cinquantesimo anniversario della partecipazione del Comune alla storica manifestazione astigiana.

La mostra propone una ricca esposizione di arte contemporanea con la partecipazione di numerosi artisti: Elena Bellaviti, Elisa Bernardo, Armanda Bertolino, Giuseppe Bonavia, Donata Bonazzi, Silvia Borelli Lenta, Marina Bottero, Pasquale Bucci, Gisella Carlevaro, Maria Antonietto Claretto, Giuseppe De Angelis, Raffaella Di Benedetto, Valter Ghio, Antonio Lupo, Olga Manganiello, Emma Massa, Rosalba Masone Beltrame, Lorenzo Meneghel, Federico Olivero, Cesare Oneda, Libero Petrone, Giovanni Petrucci, Crissi Piras, Cristina Raselli, Rossella Rossi Forza, Sonia Simoneschi, Daniela Soccol, Sikke Couperus, Giuliano Tacite, Vittorio Zitti e Angelo Zuffunetti. Sarà inoltre allestita un’antologica dedicata a Pietro Macchiolo.

Accanto alle opere contemporanee, il percorso offrirà un viaggio nella memoria della comunità con la sezione fotografica “Gente del mio paese al Palio 1976”, attraverso gli scatti di Domenico Binello. Il pubblico potrà inoltre ammirare il Codex Montechiarensis, una rassegna di articoli e fotografie intitolata “Tagli, ritagli e travagli paliofili dal 1976”, costumi storici degli anni 1929-1935, materiali dedicati alla rinascita del Palio moderno e un ricordo del rettore storico Gianmarco Rebaudengo, protagonista di importanti successi del borgo.

Le mostre saranno visitabili ogni fine settimana, il sabato e la domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20. Sono inoltre previste aperture su appuntamento.

La rassegna proseguirà fino all’8 novembre, in concomitanza con la Fiera Nazionale del Tartufo del Monferrato, con l’iniziativa “TartufArte”, che concluderà un programma di tre mesi dedicato alla promozione dell’arte, della cultura e dell’identità storica del territorio montechiarese.