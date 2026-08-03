Aperitivo e stelle cadenti con la pro loco di Serravalle d’Asti
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Mercoledì 12 agosto la pro loco di Serravalle d’Asti propone un’iniziativa che coniuga i piaceri del palato con la magia delle stelle cadenti. Il ritrovo sarà alle 20 presso la sede della Pro loco (frazione Serravalle 15/c) per un aperitivo (costo 12 euro). A seguire ci si sposterà nelle vicinanze per ammirare lo spettacolo della volta celeste. Chi desidera può portare la propria coperta. Prenotazioni entro il 7 agosto ai seguenti numeri (anche whatsapp): 3756935948, 3420420634
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