Alla scoperta del cielo estivo con il Rotary Club Alba

Martedì 4 agosto al ristorante Ca’ del Lupo di Montelupo Albese, il Rotary Club Alba ha tenuto la tradizionale “Serata delle stelle”, ultimo appuntamento di agosto degli incontri del presidente Luigi Minasso.

Il socio Cesare Girello, past president, stimato commercialista ed esperto astrofilo, ha introdotto l’esplorazione del cielo estivo, attraverso un telescopio professionale, con una articolata e suggestiva relazione dedicata “Alla ricerca del Tempio di Salomone”, in cui ha messo in rilievo connessioni e suggestioni più ampie sulla posizione delle Pleiadi, sulla cintura di Orione, sull’origine del mondo, affiancando alle immagini esempi tratti dalla mitologia nordica e dall’Antico Testamento.

Con la calata della notte, fortunatamente serena, l’osservazione delle stelle e della luna ha permesso di ritrovare le costellazioni principali. Oltre alla numerosa presenza dei soci e dei loro familiari, che partecipano sempre con entusiasmo a questo tradizionale appuntamento estivo, è stato gradito ospite il dottor Davide Dotta. Il Rotary di Alba, dopo la pausa estiva, ricomincerà le proprie attività con due importanti eventi: la visita del Governatore Fortunato Crovari il 1° settembre e il Memorial Salvino Camera il 13 settembre a Novello.

Nella foto: Cesare Girello