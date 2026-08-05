Alla Pieve di San Desiderio di Monastero Bormida un aperitivo sotto l’eclissi: un’esperienza tra cielo, storia e sapori

Mercoledì 12 agosto la suggestiva Pieve di San Desiderio, a Monastero Bormida, farà da cornice a “L’Eclissi al Tramonto”, un evento speciale che unirà l’osservazione di uno dei fenomeni naturali più affascinanti con la scoperta del territorio, della sua storia e delle sue eccellenze enogastronomiche, a cura di Langamylove e dell’APS Custodes Viarum.

L’appuntamento è fissato per le ore 19.00, quando i partecipanti saranno accolti in un luogo immerso nel verde, fresco e ricco di fascino, ideale per assistere al tramonto e osservare l’eclissi in un contesto di grande suggestione.

La serata inizierà con un aperitivo campagnolo preparato con prodotti del territorio e accompagnato dai vini locali, per poi lasciare spazio a un coinvolgente viaggio tra storia, mito e leggenda. Attraverso una narrazione teatrale, il pubblico scoprirà come le eclissi siano state interpretate nei secoli dalle antiche civiltà, tra superstizioni, credenze popolari e curiosità, fino ad arrivare alle atmosfere senza tempo del celebre film Ladyhawke. Il racconto sarà accompagnato da un raffinato accompagnamento musicale, pensato per valorizzare l’atmosfera dell’evento.

Il momento culminante sarà naturalmente l’osservazione dell’eclissi, uno spettacolo della natura che continua ancora oggi a suscitare meraviglia ed emozione. Ogni partecipante riceverà gli appositi occhiali certificati per ammirare il fenomeno in completa sicurezza.

“L’Eclissi al Tramonto” vuole offrire un modo diverso di vivere il patrimonio del territorio: unire la bellezza di un luogo storico come la Pieve di San Desiderio, i sapori locali e il fascino del cielo in un’unica esperienza, capace di coinvolgere adulti e famiglie.

La partecipazione è su prenotazione obbligatoria. La quota è di 35 euro, comprensiva di aperitivo e occhiali per l’osservazione dell’eclissi. I posti disponibili sono 40.

L’evento sarà annullato in caso di maltempo, cielo coperto o mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Per informazioni e prenotazioni: Loretta – tel. 333 3191536