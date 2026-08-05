A Vesime lo spettacolo “Il diavolo ci mette la coda. Demoni e masche in Valle Bormida”

La rassegna RETEACQUI 2026, organizzata da ReteTeatri – Associazione Culturale Orizzonte ETS in collaborazione con la Città di Acqui Terme e l’Assessorato alla Cultura, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte e il supporto tecnico di CDMovie, ha proposto anche quest’anno un programma capace di coniugare teatro popolare, drammaturgia contemporanea, memoria storica e valorizzazione del territorio.

Il prossimo appuntamento sarà venerdì 7 agosto alle 21.15 a Vesime, dove i ruderi del castello ospiteranno “Il diavolo ci mette la coda. Demoni e masche in Valle Bormida”.

Lo spettacolo, scritto, diretto e interpretato da Paolo La Farina, accompagna il pubblico in un viaggio tra leggende, superstizioni e antiche credenze della Valle Bormida, dando voce alle misteriose masche che ancora oggi abitano l’immaginario dei nostri paesi. Sul palco, insieme all’attrice Eleonora Trivella, si sono esibiti gli allievi della Scuola di Teatro ReteTeatri di Acqui Terme, contribuendo a rendere la serata conclusiva della rassegna un momento di teatro, partecipazione e festa condivisa.

La replica di Vesime sarà arricchita dagli effetti di fuoco di Natascia Poggio, che contribuiranno a rendere ancora più spettacolare e coinvolgente il viaggio tra demoni, presenze misteriose e antiche credenze popolari. Una nuova occasione per assistere allo spettacolo proprio nel cuore della Valle Bormida, nei luoghi in cui queste storie sono nate e sono state tramandate per generazioni.

Ingresso a offerta libera. Informazioni: 389 0576711, reteteatri@gmail.com, www.rete-teatri.it