A Soglio va in scena lo spettacolo “Il testamento dell’ortolano”

Un ortolano con la sua cesta di ortaggi e consigli, i suoi ricordi di bambino e le trame delle sue storie familiari. Questi gli ingredienti per una serata a teatro organizzata dall’Unione Agraria Cooperativa di Soglio, in collaborazione con l’Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano e il Comune di Soglio

Va in scena venerdì 7 agosto, alle 21.30, nel giardino della Chiesa di San Pietro in Vincoli di Soglio (AT), “Il testamento dell’ortolano” con Massimo Barbero del Teatro degli Acerbi, diretto da Patrizia Camatel.

Il sapore è quello di una fiaba antica, ma i contenuti sono modernissimi, poiché si parla del legame di amore e cura per il Pianeta Terra, tema di grande attualità e importanza primaria.

L’orto diventa un luogo in cui specchiarsi, in cui ritrovare le vicende famigliari, in cui scoprire il legame plurimillenario tra l’umanità e la Terra, che dobbiamo tutelare come eredità comune e ancor più come fonte di vita.

Come un antico “cunto” in cui però si narrano le gesta non di prodi cavalieri, ma di contadini in sella alla Lambretta, di peperoni magici esplosi in cielo come fuochi d’artificio, di balli a palchetto e lune di polenta…

Durante la serata, ci sarà un’incursione poetica di Antonio Catalano, autore del racconto da cui è tratta la pièce.

L’ingresso è a offerta libera. Per info, telefonare in orario pomeridiano al 328 7069085

Le attività dell’Ecomuseo BMA sono realizzate con il contributo della Regione Piemonte, della Fondazione CRASTI e in collaborazione con l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, la Rete Ecomusei Piemonte ed il Laboratorio Ecomusei.