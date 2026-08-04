A Montaldo Scarampi una serata speciale con l’eclissi di Sole e le Perseidi
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Un appuntamento dedicato agli appassionati di astronomia e a tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza sotto il cielo stellato. Martedì 12 agosto, il Gruppo Astrofili Astigiani Beta Andromedae organizza un’osservazione pubblica dell’eclissi di Sole al Punto Panoramico Mons Altus di Montaldo Scarampi, con il patrocinio del Comune.
L’iniziativa prenderà il via alle 19, mentre l’eclissi inizierà intorno alle 19.30. L’oscuramento raggiungerà circa il 90%, offrendo uno spettacolo particolarmente suggestivo, pur non trattandosi di un’eclissi totale.
Gli astrofili accompagneranno il pubblico nell’osservazione del fenomeno fin dai primi istanti, mettendo a disposizione la propria esperienza e la strumentazione. La serata proseguirà poi con l’osservazione del cielo notturno, nel periodo delle Perseidi, le tradizionali “stelle cadenti” di agosto, condizioni meteo permettendo.