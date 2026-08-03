A Costigliole d’Asti in Borgata Madonnina serata con il teatro dialettale piemontese

Nell’ambito del ricchissimo calendario di eventi estivi promosso dal Comune di Costigliole d’Asti va in scena la sesta edizione della rassegna teatrale in Borgata Madonnina. La serata, in programma questa sera, lunedì 3 agosto, alle ore 21:00, vedrà sul palco l’acclamata compagnia “Il Nostro Teatro di Sinio” con una trascinante commedia brillante in due atti. Tra i protagonisti in scena spiccano volti amatissimi come Oscar Barile e Paolo Tibaldi.

L’iniziativa del Comune a sostegno dell’attivissimo Comitato Parrocchiale, nasce da un’idea dell’Assessore alla Cultura Chiara Cirio, che ha voluto dar vita a questo appuntamento annuale in ricordo di Don Mario, storico e mai dimenticato parroco del Santuario, da sempre grande appassionato di commedie teatrali.

Commenta così il sindaco, Enrico Cavallero: “La serata di Madonnina è ormai diventata un evento consolidato. Creare eventi al di fuori del concentrico, come il teatro dialettale significa riconoscere l’immenso valore di ogni singola borgata al fine di rafforzare il senso di comunità, l’inclusione e la tutela della cultura, della nostra lingua e delle tradizioni locali.”

L’Amministrazione Comunale e il Comitato della Chiesa della Madonnina invitano calorosamente tutta la cittadinanza, gli abitanti delle borgate e i numerosi turisti presenti sul territorio a partecipare per condividere insieme una serata all’insegna del sorriso, della riflessione e della tradizione piemontese.