A Coazzolo nuova tappa di “Paesaggi e Oltre” con lo spettacolo “Food box. Il mondo del cibo in 25 scatole”

Il festival “Paesaggi e oltre. Teatro e musica d’estate nelle terre dell’UNESCO” promosso dalla Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato giunge alla 25° edizione consecutiva, con una lunga storia di esperienze di rilievo regionale e nazionale, che hanno attirato ogni anno sempre più pubblico e turisti.

Un palco sulle nostre colline tra Langa e Monferrato, una porta aperta sul paesaggio vitivinicolo Patrimonio dell’Umanità da cui guardare oltre.

Il festival è promosso dalla Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato, con la consolidata direzione artistica e organizzativa del Teatro degli Acerbi, di Massimo Barbero con Agnese Falcarin.

Si realizza con il contributo di Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Fondazione C.R. Asti e Fondazione CRT.

Ha il patrocinio dell’Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato UNESCO, la collaborazione dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, sponsor la Banca di Asti e il Lions Club di Castagnole delle Lanze.

Mercoledì 5 agosto alle ore 21,30 a Coazzolo nell’anfiteatro nel paesaggio ci sarà un racconto teatrale lungo le rotte del cibo, del cibo che si produce, viaggia e si consuma, ieri come oggi.

Per la prima volta al festival ci sarà il narratore Alberto Pagliarino con lo spettacolo “Food box. Il mondo del cibo in 25 scatole”

Attore e narratore, conduce il pubblico nella narrazione giocando con i linguaggi fisici del teatro, ballando e dialogando con le musiche, viaggiando nelle sue memorie personali, scoprendo via via il contenuto nascosto nelle scatole, in un racconto complessivo in cui la diversità degli argomenti ha dei fili rossi che legano l’intera storia di Foodbox.

Lo spettacolo ha la regia di Alessandra Rossi Ghiglione di Teatro Popolare Europeo, SCT Centre e Dispari Teatro.

È un atlante poetico racchiuso in 24+1 scatole ognuna con una data e un luogo per raccontare le tradizioni, le innovazioni e le contraddizioni del mondo del cibo, dalla produzione alla distribuzione al consumo.

Da ognuna delle 25 scatole esce un cibo, un oggetto o una musica per allestire in scena una tavola che ci parla, tra ironia e intensità, dei mille modi in cui l’umanità si è procurata da mangiare, ha mangiato, e ha anche lasciato molti fuori dalla tavola. 1 scatola varia ad ogni replica e che racconta una storia di cibo del luogo dove avviene lo spettacolo.

Realizzato attraverso un ampio lavoro di ricerca che ha raccolto le informazioni e le prospettive della geografia, della storia, dell’antropologia, della sociologia e del giornalismo di inchiesta, lo spettacolo si basa su dati scientifici e li intreccia con la cultura pop, la letteratura e la musica.

“Foodbox” è un teatro per parole, musica ed oggetti.

In ogni scatola c’è un oggetto che va a comporre su un unico tavolo in proscenio una doppia tavola imbandita: una tavola a sinistra del pubblico legata alle memorie dell’attore narratore e a una certa visione antica ma anche futura possibile del cibo e un’altra tavola alla destra del pubblico imbandita con cibi, posate e oggetti di questo contradditorio presente mondiale del cibo.

Prezzi popolari per i biglietti, a 10 euro (con riduzioni a 5 euro per bambini fino ai 12 anni).

Prenotazioni consigliate su appuntamentoweb.it:

https://www.appuntamentoweb.it/paesaggi-e-oltre-2026/paesaggi-e-oltre-2026-food-box-5-agosto/

Informazioni spettacolo info@teatrodegliacerbi.it e cell. 3518978847.

Il programma completosui siti www.teatrodegliacerbi.it / www.langamonferrato.it e su fbteatro.degli.acerbieigteatro_degli_acerbi.

Appuntamento successivo il 10 agosto a Neive, per una inedita passeggiata teatrale a gruppi nel Borgo: “Il Circo Palacinca” porterà nel paesaggio la leggerezza del viaggio, del movimento e dell’incontro, con uno spettacolo che unisce stupore, sostenibilità e meraviglia.