A Calamandrana nuovo spettacolo della rassegna “Teatro in Terra Astesana” del Teatro degli Acerbi

Continua la parte estiva della rassegna “Teatro in Terra Astesana” del Teatro degli Acerbi, alla dodicesima edizione, che ha ottenuto la conferma e l’ampliamento del sostegno da parte della Fondazione CRT e con sponsor la Banca di Asti.

Martedì 4 agosto, alle 21.30, a Calamandrana nel cortile della Cascina Milano in Frazione Quartino n.23 andrà in scena “Buffalo Bill… an via dij Plissè”, con ingresso libero.

La pièce, tratta dal romanzo “Il re dei Granchi”, edizioni Aurea Nox, di Ricky Avataneo, vedrà sul palco Avataneo stesso (suoi anche il riadattamento drammaturgico e le musiche) con Patrizia Camatel e Fabio Fassio.

Una serata realizzata con il Comune di Calamandrana e l’Associazione Le colline della cultura.

Canto, musica folk e vivaci racconti proietteranno il pubblico nell’aprile del 1906, quando, per una settimana, il “Wild West Circus” del leggendario William Frederick Cody, in arte Buffalo Bill, fece tappa a Torino.

Pellerossa, cowboys, cavalli e bisonti a centinaia, ma anche ballerine e attori: il mito americano piombò come un meteorite sulla compassata ex capitale, lasciando un profondo segno nella cultura popolare cittadina, attraverso i ricordi della gente, le cronache giornalistiche, perfino i cantastorie che ne tramandarono la memoria.

La vicenda di Buffalo Bill s’intreccia curiosamente con quella di un’altra personalità del mondo della cultura, grazie a cui l’Italia conosceva storie esotiche ed avventurose: si tratta del torinese d’adozione Emilio Salgari, inquieto ed eccentrico romanziere; ma influenza anche la vita semplice e i sogni innocenti di tanti cittadini di ogni età, tra cui il piccolo Gioanin, che non ha i soldi per comprarsi il biglietto d’ingresso al Circo, o la popolana Rosina, protagonista di una canzone scritta all’epoca dal cantastorie Eugenio Veritas…

Guidati dall’arte dell’eclettico Avataneo, cantautore e scrittore che da sempre celebra la sua terra e la sua gente, unendo ironia, romanticismo, colpi di scena e coinvolgimento del pubblico, gli attori daranno voce e corpo ai personaggi per creare l’atmosfera giocosa e popolare e per trascorrere tutti insieme una serata fra tradizione, letteratura e allegria. Canzoni e testi con parti in dialetto e parlata piemontese, composti appositamente per questa piéce.

Durante la serata saranno estratti i biglietti vincenti della lotteria organizzata dall’Associazione Le colline della cultura.

Il ricavato andrà al gruppo Astro-pulmino amico per l’acquisto di un nuovo mezzo per il trasporto dei pazienti dalla Valle Belbo alle cure oncologiche all’Ospedale di Asti. Info: 3518978847