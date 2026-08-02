Questa mattina, domenica 2 agosto, in occasione del 46° anniversario della strage di Bologna per rendere onore alla memoria dell’astigiano Mauro Alganon e di tutte le altre vittime, si è tenuta la cerimonia commemorazione ai giardini Alganon, organizzata dall’Amministrazione comunale. Alla cerimonia, a cui hanno preso parte autorità civili e militari della provincia di Asti, era presente Silvana Alganon, sorella di Mauro.

“Nel ribadire la più ferma condanna di ogni forma di terrorismo esprimiamo la vicinanza dell’intera comunità astigiana ai familiari delle vittime – commenta l’Amministrazione Comunale – A distanza di 46 anni, infatti, la strage di Bologna rappresenta ancora una ferita profonda nella memoria del nostro Paese e il ricordo di chi ha perso la vita resta un dovere civile e morale”.