Unità cinofila della Provincia di Asti per contrastare il fenomeno delle esche avvelenate

La Provincia ha attivato il nuovo servizio unità cinofila Antiveleno (U.C.A) per la vigilanza venatoria e a tutela degli amici a quattro zampe impegnati nella cerca dei tartufi.

Si chiama Hero il pastore tedesco appositamente addestrato per la ricerca di esche avvelenate, sia ad azione meccanica sia ad azione chimica. L’addestramento, svolto in collaborazione con la società Nose Evolution ASD si è concluso con il superamento dell’esame di abilitazione previsto dal percorso formativo. L’iniziativa è per contrastare un fenomeno particolarmente grave e diffuso: l’inserimento di esche avvelenate nelle campagne astigiane che colpiscono indiscriminatamente i cani durante le battute di caccia e nella stagione dei tartufi con ripercussioni sulla sicurezza delle persone e la tutela dell’ambiente.

L’unità cinofila antiveleno è composta da Hero, dal suo conduttore e da un assistente: interviene a seguito di segnalazioni provenienti da istituzioni, forze di polizia, associazioni di protezione animale e cittadini, con l’obiettivo di individuare e rimuovere tempestivamente esche presenti sul territorio.

«Con l’attivazione dell’unità – dichiara il presidente, Simone Nosenzo – la Provincia compie un ulteriore passo nel rafforzamento delle attività di tutela del territorio. Si tratta di un servizio altamente specializzato che rappresenta un investimento concreto nella sicurezza dei cittadini, nella protezione degli animali e nella salvaguardia dell’ambiente.» «L’utilizzo di esche avvelenate è un fenomeno che va contrastato con determinazione – aggiunge il consigliere delegato, Davide Migliasso – perché mette a rischio la fauna selvatica, gli animali domestici, e l’intera collettività. Grazie alla preparazione di Hero e alla professionalità degli operatori la Provincia dispone di uno strumento per intervenire rapidamente».

Info: ufficio Caccia e Pesca – Provincia di Asti, tel. 0141.433286 caccia.pesca@provincia.asti.it