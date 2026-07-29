Tutto pronto per la festa di Roatto

La pro loco di Roatto è pronta per dare il via ai festeggiamenti che si svolgeranno da venerdì 31 luglio a mercoledì 5 agosto (con una pausa lunedì 3).

Venerdì 31 si inizia alle 20 con street food e DJS from Marsa. Sabato si cena in piazza e poi spettacolo degli Explosion. Domenica 2 agosto si cena in piazza e prima edizione di Rock’n Roatto con Hillside power trio e Giuseppe Scarpato. Martedì 4 agosto protagonista della serata musicale sarà l’orchestra spettacolo Francesca Mazzuccato, ingresso 5 euro, gratis per chi cena. Si conclude mercoledì 5 agosto con la gran grigliata su prenotazione con intrattenimento musicale.

Info e prenotazioni: 3396105620, 3387662329

Di seguito il programma nel dettaglio