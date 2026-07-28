“Tigliole in Festa”: quattro serate speciali nel parco del Castello Comunale

Tigliole organizza l’edizione 2026 di “Tigliole in Festa”, la manifestazione curata dalla Pro Loco di Tigliole con il patrocinio dell’UNPLI, che animerà il paese da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto. Location d’eccezione la splendida cornice del Parco del Castello Comunale, in Piazza Vittoria 3: uno scenario suggestivo che regala alle serate un’atmosfera unica, capace di unire buona musica, gastronomia e la bellezza del patrimonio storico locale (come si può vedere nella foto di copertina di Alina Haman).

“Tigliole in Festa” prende il via venerdì 31 luglio con l’American Sound Asti, che trasformerà il parco in una vera e propria Super Dance Party. Sabato 1 agosto sarà la volta della B-Side Cover Party Band, garanzia di ritmo e coinvolgimento. Domenica 2 agosto spazio alla Fiesta Latina con Salsabor e il dj set di Marcos Puma, per una serata all’insegna dei balli caraibici. Gran finale lunedì 3 agosto con l’Orchestra di Sonia De Castelli, che chiuderà la kermesse in pieno stile liscio.

Ogni sera, dalle 19.30, sarà attivo lo stand gastronomico curato dalla Pro Loco di Tigliole, con un menù che spazia dagli antipasti ai primi piatti, fino alla grigliata mista, alla trippa, alla carpionata e ai dolci, il tutto accompagnato dal servizio bar. Non mancherà il banco di beneficenza, curato dal Comitato Bambini di Tigliole.

Le celebrazioni tigliolesi avranno un “antipasto” già giovedì 30 luglio, alle ore 21, con il tradizionale Concerto d’Estate a cura del Comune di Tigliole: protagonista la Banda Musicale “La Tenentina” di Tigliole, diretta da Pier Cesare Lavagnolo, in concerto nel Parco del Comune a ingresso libero. (Per tutti i dettagli rimandiamo al nostro articolo dedicato cliccando QUI).