Si chiude con successo la seconda edizione del Barbera Summer Festival

Con la serata di mercoledì 29 luglio si è conclusa la seconda edizione del Barbera Summer Festival, la rassegna musicale e enogastronomica ideata dal Comune di Costigliole d’Asti per valorizzare, anche nei mesi estivi, le tipicità del territorio, con un’attenzione speciale ai suoi vini simbolo Barbera e Moscato d’Asti.

Cinque mercoledì, cinque serate, migliaia di persone. E ogni volta, anche con il meteo incerto, la magica atmosfera dell’Anfiteatro San Michele si è ripetuta regalando

un’esperienza memorabile nelle colline costigliolesi Patrimonio Unesco – tra Langhe, Roero e Monferrato. Il pubblico è stato il vero protagonista di questa edizione, partecipando con entusiasmo a una proposta pensata per unire vino, cucina della tradizione e musica dal vivo in un contesto unico.

“Un grazie doveroso va a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento: organizzatori, artisti, sommelier, cuochi, artigiani, animatori, volontari e sponsor. Un ringraziamento speciale va a J-AX, co-direttore artistico, che ha scelto di essere parte di questa avventura” commenta il sindaco Enrico Cavallero.

Il Comune di Costigliole d’Asti è già al lavoro sul prossimo grande appuntamento autunnale. Dal 30 ottobre al 2 novembre 2026 torna RossoBarbera, giunto alla settima edizione, che animerà il Castello di Costigliole con il più grande banco d’assaggio dedicato al vitigno Barbera , con un nuovo format e nuovi eventi collaterali.