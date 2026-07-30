Scuola, bilancio e Comunità Energetica: i punti all’ordine del giorno del Consiglio provinciale

Il Consiglio provinciale è convocato per oggi pomeriggio, giovedì 30 luglio, alle 18 presso la sala di piazza Alfieri 33.

All’ordine del giorno l’esame di pratiche di programmazione scolastica, gestione economico-finanziaria dell’Ente, sostegno ai Comuni e sviluppo di progetti strategici per il territorio. Tra i temi l’approvazione del piano provinciale dell’offerta formativa e di dimensionamento della rete scolastica per il biennio 2027/2028, strumenti fondamentali per definire l’organizzazione degli istituti secondari di secondo grado e rispondere alle esigenze del sistema scolastico provinciale.

Inoltre la presa d’atto della convenzione per la stazione unica appaltante e lo sportello unico di area vasta per il quinquennio 2026-2030; le variazioni al programma triennale dei lavori pubblici, acquisti di beni e servizi, assestamento generale del bilancio. Altro punto significativo l’approvazione dell’accordo di adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile (CER) della Provincia di Asti, iniziativa che punta a promuovere la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili e rafforzare il percorso di transizione energetica del territorio.

A chiudere la seduta l’approvazione delle linee programmatiche di mandato del presidente della Provincia, che definisce gli indirizzi strategici e le priorità dell’azione amministrativa per i prossimi anni.