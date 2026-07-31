Rinviato a causa del maltempo il concerto di Simone Poncino a Villadeati

Aggiornamento ore 15.50 di venerdì 31 luglio.

A causa delle avverse condizioni meteo previste a partire dal pomeriggio, viene rinviato il concerto di questa sera, venerdì 31 luglio, di Simone Poncino, organizzato nell’area esterna di San Remigio.

La nuova data dell’evento è in fase di definizione e sarà pertanto recuperata e comunicata al più presto.

Resta invece confermato lo spettacolo teatrale di domani sera, che si svolgerà all’interno di San Remigio.

Sarà Vince chi corre, concerto del cantautore e musicista astigiano Simone Poncino, a chiudere gli eventi di luglio della quarta edizione di VillaDearti, Festival culturale ospitato da maggio a ottobre nella suggestiva cornice dell’ex chiesa di San Remigio.

L’appuntamento è venerdì 31 luglio alle 21 nei giardini di San Remigio, in via San Remigio 2. Il titolo del concerto, Vince chi corre, riprende l’omonima canzone che Simone Poncino ha dedicato alla memoria dell’amico Massimo Cotto, giornalista, scrittore e speaker radiofonico scomparso nel 2024. Il brano racchiude valori profondi legati alla vita e allo sport. Nel concerto di Villadeati Poncino (voce e piano) proporrà il suo repertorio accompagnato da Simone Barbiero (basso), Francesco Bordino (chitarre, irraggiamenti e voci), Samuele Buraghi (batteria) e Alberto Genta (tastiere).

Per il cantautore si tratta di un ritorno, dopo il concerto dello scorso anno che l’aveva visto protagonista sul palco di San Remigio con la stessa formazione. L’ingresso è gratuito.

Nella foto Simone Poncino (primo da destra) assieme ai musicisti che suoneranno con lui