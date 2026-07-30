Rete Dafne e UIL Spazio Sicuro insieme per rafforzare il sostegno alle persone vittime di reato

Prevenire la violenza significa anche costruire una rete capace di esserci quando una persona ha bisogno di aiuto. È da questa consapevolezza che nasce la collaborazione tra Rete Dafne e Spazio Sicuro.

La collaborazione nasce dalla volontà di mettere in relazione competenze e professionalità diverse, creando un collegamento concreto tra le attività di prevenzione e sensibilizzazione promosse da Spazio Sicuro e i servizi di ascolto, sostegno e orientamento offerti da Rete Dafne. Spazio Sicuro nasce con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violenza sulle donne attraverso un percorso fondato su tre dimensioni: Mente, Corpo, Diritti.

Attraverso incontri, laboratori e attività di sensibilizzazione completamente gratuiti, il progetto affronta il tema della violenza promuovendo consapevolezza, prevenzione, autodeterminazione e conoscenza dei propri diritti. Rete Dafne offre gratuitamente e in modo riservato ascolto, informazioni sui diritti, sostegno psicologico, orientamento ai servizi del territorio, consulenza psicotraumatologica e accompagnamento ai programmi di giustizia riparativa alle persone e ai loro familiari che hanno subito, direttamente o indirettamente, una qualsiasi tipologia di reato. L’associazione si impegna anche in attività di sensibilizzazione.

Nell’ambito della collaborazione, Rete Dafne ha espresso la propria disponibilità ad accogliere, presso la propria sede di Via Q. Sella 86 ad Asti, le persone eventualmente inviate nell’ambito del progetto Spazio Sicuro. «La prevenzione è fondamentale, ma è altrettanto importante sapere cosa fare quando una persona sta vivendo una situazione di violenza o ha subito un reato. La collaborazione con Rete Dafne significa fare in modo che nessuno si senta solo nel momento in cui ha bisogno di aiuto e ci permette di rafforzare il collegamento tra il lavoro di prevenzione e la possibilità concreta di accedere a servizi competenti e qualificati», dichiara Viviana Pollina, Responsabile Uil Spazio Sicuro.

La lettera d’intenti rappresenta così un ulteriore passo nella costruzione di una rete territoriale capace di collegare prevenzione, informazione, ascolto e sostegno, offrendo alle persone strumenti concreti e la possibilità di trovare un punto di riferimento competente e accogliente.