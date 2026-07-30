Questa sera settimo appuntamento con I Giovedì di Via Principe ad Agliano Terme

Settimo appuntamento questa sera, giovedì 30 luglio, ad Agliano Terme con “I Giovedì di Via Principe”, l’evento che in pochi anni è diventato una tradizione e che attira moltissimi visitatori sia locali che da fuori paese. Dopo il grandissimo successo degli anni scorsi, quest’anno salgono a nove gli appuntamenti settimanali con “I giovedì di Via Principe” dal giovedì 18 giugno al 13 agosto.

Via Principe Amedeo nel centro storico del paese diventa pedonale e le attività commerciali e di ristorazione di Agliano allestiscono dehors e postazioni lungo la via, creando un’atmosfera vivace per passeggiare, mangiare e ascoltare buona musica dal vivo, per questo giovedì musica Live con Pole & Basettoni.

Ecco le attività commerciale che parteciperanno: Panetteria Alciati, Macelleria Salumeria “Ponzo Francesco”, Bar Agliano’, Rist. Al Gatto Verde, Pasticceria Paltro Renzo Di Paltro Barbara & C., Agriturismo La Geppina, Little Bee Di Palumbo Matteo e la presenza di Birre Artigianali e di vini con i produttori di Barbera Agliano,

Nella locandina sotto il menù della serata di oggi, giovedì 30 luglio.