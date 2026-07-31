Provincia di Asti: Davide Migliasso nominato vicepresidente, assegnate le deleghe ai consiglieri
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Il presidente della Provincia di Asti Simone Nosenzo, eletto lo scorso 21 giugno, ha firmato il decreto con cui ha nominato il vicepresidente e assegnato le deleghe ai consiglieri provinciali.
Il ruolo di vicepresidente della Provincia è stato affidato al consigliere Davide Migliasso, che riceve anche le deleghe a Trasporti pubblici e merci, Agricoltura, Sanità, Sicurezza, Polizia provinciale, Caccia e Pesca.
Questa la ripartizione delle altre deleghe:
– Ivan Ferrero: PNRR, Pianificazione territoriale, Programmazione e gestione edifici, Scuole e Patrimonio.
– Tiziana Gaeta: Dimensionamento scolastico, Coesione sociale, Istruzione, Pari opportunità, Soggiorni marini e UTEA.
– Luigi Gallareto: Programmazione finanziaria, Stazione unica appaltante, Campeggio di Roccaverano, Coordinamento e supporto Area Sud, Montagna e Strategia aree interne, Rapporti con le associazioni rappresentative regionali e gli enti locali.
– Anna Macchia: Ambiente e Transizione ecologica, Vigilanza ambientale.
– Calogero Mancuso: Turismo, Sport e Politiche giovanili, Manifestazioni, Unesco e Cultura.
– Davide Massaglia: Programmazione e gestione della viabilità, Lavori pubblici, Dissesto idrogeologico, Tartufi, Coordinamento e supporto Area Nord e Protezione civile.
Il decreto stabilisce inoltre che tutte le materie non espressamente delegate resteranno di competenza del presidente della Provincia.