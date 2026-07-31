Provincia di Asti: Davide Migliasso nominato vicepresidente, assegnate le deleghe ai consiglieri

Il presidente della Provincia di Asti Simone Nosenzo, eletto lo scorso 21 giugno, ha firmato il decreto con cui ha nominato il vicepresidente e assegnato le deleghe ai consiglieri provinciali.

Il ruolo di vicepresidente della Provincia è stato affidato al consigliere Davide Migliasso, che riceve anche le deleghe a Trasporti pubblici e merci, Agricoltura, Sanità, Sicurezza, Polizia provinciale, Caccia e Pesca.

Questa la ripartizione delle altre deleghe:

– Ivan Ferrero: PNRR, Pianificazione territoriale, Programmazione e gestione edifici, Scuole e Patrimonio.

– Tiziana Gaeta: Dimensionamento scolastico, Coesione sociale, Istruzione, Pari opportunità, Soggiorni marini e UTEA.

– Luigi Gallareto: Programmazione finanziaria, Stazione unica appaltante, Campeggio di Roccaverano, Coordinamento e supporto Area Sud, Montagna e Strategia aree interne, Rapporti con le associazioni rappresentative regionali e gli enti locali.

– Anna Macchia: Ambiente e Transizione ecologica, Vigilanza ambientale.

– Calogero Mancuso: Turismo, Sport e Politiche giovanili, Manifestazioni, Unesco e Cultura.

– Davide Massaglia: Programmazione e gestione della viabilità, Lavori pubblici, Dissesto idrogeologico, Tartufi, Coordinamento e supporto Area Nord e Protezione civile.

Il decreto stabilisce inoltre che tutte le materie non espressamente delegate resteranno di competenza del presidente della Provincia.