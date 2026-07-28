“PoMonf Verde per Giovani” a Moransengo-Tonengo per una tappa dedicata alla biodiversità

Il 29 agosto il progetto “PoMonf Verde per Giovani” arriverà a Moransengo-Tonengo. L’iniziativa, rivolta gratuitamente a ragazzi dai 15 ai 34 anni, è frutto della sinergia tra i Comuni di Albugnano (At), Casalborgone (To), San Sebastiano da Po (To), Lauriano (To), Castagneto Po (To), Berzano San Pietro (At), Moransengo-Tonengo (At) e Aramengo (At).

Il 29 saranno protagonisti gusti e sapori con la “Biodiversità nel piatto: cinema e cucina d’autore”. Dopo il ritrovo, alle 16, in piazza Ferrero, a Moransengo, il pomeriggio verrà dedicato alle produzioni locali, all’agricoltura sostenibile e alla biodiversità in cucina. È prevista la proiezione del documentario “Donne di Terra” (2021), diretto da Elisa Flaminia Inno, che racconta l’esperienza di cinque donne che hanno scelto l’autoproduzione di cibo biologico, offrendo uno sguardo sul rapporto con l’ambiente e su stili di vita fondati sulla sostenibilità e sulla cura della terra.

A seguire, insieme alla chef Anna Blasco, si esplorerà il valore della biodiversità nel piatto: ciò che mangiamo non solo contribuisce a definire la nostra identità, ma può anche tutelare l’ambiente, valorizzare le produzioni locali, raccontare la ricchezza e preservare la memoria di territori, tradizioni e culture. Partecipano alla discussione e come fornitrici Laura Colombo dell’Azienda Agricola Acqua e Menta, produzione biologica e a km0 di conserve, confetture e composte che segue il ritmo delle stagioni, Cristina Fabro dell’Azienda Agricola Madonna delle Grazie, che col suo orto mette in primo piano la cura della terra e la valorizzazione del territorio, e Paola Bregola dell’Azienda Agricola Bubot: composte, marmellate, salse per formaggi, sughi e molto altro, per una vita rurale più salutare e adatta alle esigenze umane. L’evento si concluderà verso le 18.30.

La giornata è realizzata in collaborazione con le Pro Loco di Moransengo e Casalborgone. Il progetto è sostenuto dal dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Regione Piemonte, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dice il sindaco Raffaele Audino: “Pomonf Verde per Giovani assume in questa tappa una valenza speciale nel far conoscere con i laboratori del gusto non soltanto il territorio ma anche i sapori, le tradizioni e i saperi contadini. Un mondo antico e prezioso che la biodiversità e l’agricoltura sostenibile possono contribuire a mantenere vivo per tramandarlo alle future generazioni. Il cibo, anche grazie all’impegno delle Pro Loco, diventa non solo nutrimento ma anche convivialità, socialità. In una parola: comunità. Condividere i sapori del territorio, riscoprirne le peculiarità, regala una grande sensazione di appartenenza ed è questo che vogliamo far comprendere ai ragazzi di oggi… e non solo a loro!”.

Ai giovani che decideranno di partecipare all’intero progetto verrà rilasciata una apposita tesserina a punti con premiazione finale per coloro che avranno preso parte ad almeno sei appuntamenti. Per maggiori informazioni contattare il numero 3921194943.

È possibile prenotare su pomonfverdexgiovani.eventbrite.com oppure usando l’apposito qrcode presente su tutte le locandine relative al progetto. In autunno Pomonf proseguirà con altri appuntamenti. Il 20 settembre a Berzano San Pietro a spasso nel bosco con le note della musica. Il 27 settembre Aramengo ospiterà una giornata di surviving in natura. La conclusione del progetto avrà luogo il 17 ottobre a Casalborgone con workshop finale e concerto.