Palio di Asti: dal 10 agosto inizia l’allestimento in piazza Alfieri

Al via da lunedì 10 Agosto le operazioni di allestimento del Palio di Asti. Il Comune ha predisposto un cronoprogramma per consentire il montaggio progressivo delle strutture, limitando il più possibile i disagi alla viabilità, alla sosta e alle attività economiche e che consentirà ai cittadini di conoscere con anticipo le modifiche alla circolazione e l’evoluzione del cantiere nelle settimane che precedono la manifestazione. La chiusura completa di Piazza Alfieri sarà infatti limitata al periodo compreso tra Martedì 25 Agosto e Giovedì 10 Settembre.

Le lavorazioni prenderanno avvio lunedì 10 Agosto, a seguito della delimitazione dell’area di cantiere, prevista domenica 9 Agosto. Le prime operazioni interesseranno i Portici Anfossi, l’area prospiciente il Palazzo della Provincia e una porzione di Piazza Alfieri. Il tratto compreso tra via C.L. Grandi e il Bar Cocchi rimarrà aperto al traffico veicolare e una parte della piazza continuerà a essere disponibile per la sosta. L’accesso e l’uscita dal parcheggio saranno consentiti esclusivamente dalla rotonda prospiciente i Portici Rossi. I mezzi di cantiere accederanno dall’ingresso riservato situato presso la rotonda lato Giardini Pubblici – Viale alla Vittoria per tutte le attività di allestimento e disallestimento. Per consentire l’avvio delle lavorazioni, i banchi del mercato collocati in Largo Saracco saranno temporaneamente ricollocati.

Da domenica 16 Agosto il cantiere verrà esteso fino al Bar Cocchi, consentendo il completamento dell’allestimento delle tribune lato Portici Anfossi.

Da mercoledì 19 Agosto le lavorazioni proseguiranno sul lato dei Portici Pogliani. Rimarrà invariata la porzione di Piazza Alfieri destinata alla sosta, sempre accessibile dalla rotonda dei Portici Rossi, mentre sarà interdetto il traffico veicolare lungo il fronte dei Portici Pogliani.

Da martedì 25 Agosto Piazza Alfieri sarà interamente occupata dal cantiere: il traffico proveniente da Corso Dante sarà deviato su Corso Alfieri.

Da giovedì 27 Agosto, in vista della settimana della manifestazione, saranno introdotte ulteriori limitazioni alla circolazione con la chiusura di una porzione di Piazza della Libertà e di Largo Saracco fino all’intersezione con via Brofferio. Per esigenze organizzative e di sicurezza sarà inoltre delimitata una parte del Parco della Resistenza.

Al termine della corsa del Palio prenderanno immediatamente avvio le operazioni di disallestimento delle strutture. Le prime tribune a essere rimosse saranno quelle prospicienti i Portici Rossi, consentendo la riapertura parziale del parcheggio di Piazza Alfieri, con analoghe modalità di accesso/uscita della fase di montaggio, a partire da Giovedì 10 Settembre. Successivamente saranno smontate le tribune collocate lungo i Portici Pogliani, permettendo il progressivo ripristino della normale circolazione veicolare, previsto da Domenica 13 Settembre.

Sempre nella giornata di domenica 13 settembre, al termine della tradizionale sfilata del Festival delle Sagre, prenderanno avvio le operazioni di disallestimento della tribuna prospiciente il Palazzo della Provincia, unitamente allo sgombero dell’area di deposito allestita in Largo Saracco. Tali attività si concluderanno entro Mercoledì 16 Settembre. A partire da Giovedì 17 Settembre, Piazza Alfieri e Largo Saracco saranno completamente liberate dalle strutture e dai mezzi operativi, con il pieno ripristino della viabilità e delle ordinarie condizioni di utilizzo degli spazi pubblici.

L’Amministrazione comunale è consapevole dei temporanei disagi che le attività di allestimento potranno comportare e ringrazia fin d’ora cittadini, residenti, operatori economici e ambulanti per la collaborazione e la comprensione, indispensabili per la buona riuscita di una manifestazione che rappresenta un patrimonio storico, culturale e identitario dell’intera città.