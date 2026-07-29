Notte romantica a Mombaldone tra musica, cibo e arte

Sabato 1 Agosto, a Mombaldone, torna l’appuntamento con la “Notte Romantica”, un viaggio attraverso la musica ed il sentimento attraverso gli incanti del borgo medioevale. La serata sarà volta a celebrare l’amore a tutto tondo, compreso quello per l’arte, la musica e per la nostra tradizione enogastronomica, nella magica e romantica cornice del borgo, ispiratrice di sentimenti d’amor cortese, così particolare da suscitare in molte persone l’idea che Mombaldone sia il “paese dell’amore”.

La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia è normalmente celebrata nella notte del solstizio d’estate ma da molti anni il borgo Mombaldonese ne differisce, così da non generare conflitti tra il proprio evento e quelli di antica tradizione dei paesi confinanti: ciò scaturisce dalla convinzione che l’essere solidali tra i paesi sia fondamentale per avviare un processo di collaborazione tra “vicini di casa”.

A partire dalle 21, nella piazza principale (Piazza Umberto I) al centro del borgo, si svolgerà il concerto del gruppo “Il falso trio”, il giusto sfondo musicale per accompagnare lo svolgimento della serata. Ai bambini (e a tutti coloro che ne avranno piacere) sarà regalato un esclusivo palloncino dei Borghi più belli d’Italia. Durante l’evento, passeggiando sotto le stelle, sarà possibile degustare i cibi preparati dai ristoratori locali, dalla pasticceria e dai volontari del luogo in collaborazione con la Pro-Loco di Spigno Monferrato, nella cornice magica e storica che caratterizza il nostro borgo. Si avrà l’opportunità di assaporare i piatti preparati acquistandoli presso i vari punti di distribuzione dislocati nel borgo (sarà presente una mappa con l’elenco delle preparazioni). In particolare, partendo da monte e scendendo verso la piazza, il gusto dei visitatori potrà essere stuzzicato dalle focaccine calde con farcitura dolce o salata e cotte nel forno a legna, ravioli fritti e verdurine in pastella (pro-loco di Spigno Monferrato), sangria, specialità alla griglia, tartufi e robiole ecc, (Circolo Cà Bianca), carpaccio di polpo, tartare di pomodoro con salsa bolzanina, tramezzini misti “classici torinesi”, sangria, a cura del ristorante “l’Aldilà” e il dolce ideato per la notte Romantica 2026 da Francesca Benedettelli Pastry Chef di Mastercard – Partner dei Borghi più belli d’Italia per la Notte Romantica) “Pensiero d’amore” (prodotto dalla pasticceria artigianale Cuore di Nocciola), il tutto accompagnato dal buon vino dei produttori locali.

Sarà presente un mercatino dei prodotti di artigianato locale con apertura alle 19.30, così che non manchi l’occasione per fare un piccolo dono alle persone care/amate.

Quest’anno il focus per la Notte Romantica scelto dall’organizzazione dei Borghi più belli d’Italia prevede “L’Amore per i ricordi”: per questo motivo è stato scelto di allestire due mostre parallele. CI sarà la mostra fotografica delle foto antiche/del passato “Mombaldone com’era”: una panoramica che ritrae il paese nel passato, un’occasione per mostrare anche alle leve più giovani quali fossero i costumi e i luoghi all’epoca del bianco e nero /seppia, un’occasione per vedere anche i volti dei nonni durante la fanciullezza. L’altra mostra è ‘Seconda Vita – In Equilibrio’ dell’artista Ann Stefani. Spinta dall’interesse e dall’emozione che destano in lei i vecchi fabbricati rurali spesso abbandonati e in decadenza, dona ai vecchi oggetti una nuova vita, esaltando il loro vissuto. Ann crea sculture minimaliste, a volte stravaganti ma molto accattivanti che incuriosiscono sempre, in un perfetto equilibrio naturale senza incidere sull’ambiente; apporta agli oggetti interventi minimi e sempre rispettosi per lasciare intravedere la loro origine e la loro bellezza ‘’pura e cruda’’: La ruggine non viene tolta ma celebrata, i vecchi oggetti dimenticati tornano a vivere senza forzatura, mantenendo intatta la loro anima e la storia della vita della rurale.