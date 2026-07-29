Nel pomeriggio di venerdì 31 luglio attività limitata per gli sportelli Asp del servizio idrico
Possibili solo ritiro di documentazione, presentazione di istanze e richiesta di informazioni
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Per consentire un intervento tecnico alle procedute informatiche, nel pomeriggio di venerdì 31 luglio, dalle ore 14,00 alle ore 16,30, gli sportelli per i rapporti con l’utenza del Servizio Idrico Integrato, situati nella sede Asp di corso Don Minzoni 86, resteranno aperti, ma con attività limitata. Sarà possibile soltanto effettuare il ritiro della documentazione, la presentazione delle istanze e la richiesta di informazioni.
Le attività degli sportelli riprenderanno regolarmente a partire da sabato 1° agosto con il consueto orario: dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,30; sabato: 8.30-12.30 (su prenotazione contattando il numero 0141.434611).
Per informazioni: tel. 0141 434611, www.asp.asti.it