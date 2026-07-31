Nasce View, la nuova Rete d’impresa che unisce alcune delle principali realtà della comunicazione del Ponente Ligure

Unire competenze, esperienze e visioni per affrontare con maggiore forza e capacità progettuale le sfide della comunicazione contemporanea. Con questo obiettivo nasce VIEW – più visioni, una strategia, la Rete d’Impresa che riunisce alcune tra le più qualificate realtà del Ponente ligure operanti nel settore della comunicazione, del marketing, della promozione territoriale e dello sviluppo progettuale.

VIEW rappresenta un nuovo modello di collaborazione tra imprese indipendenti che hanno scelto di condividere know-how, risorse operative e competenze specialistiche, mantenendo la propria identità e autonomia, lavorando in sinergia per offrire servizi integrati e ad alto valore aggiunto.

La Rete nasce dalla consapevolezza che Enti pubblici, aziende, Associazioni e organizzazioni necessitano oggi di interlocutori capaci di coordinare professionalità differenti e gestire progetti sempre più articolati, garantendo una visione strategica unitaria e una concreta capacità esecutiva.

Fanno parte della Rete VIEW:

• Federico Crespi & Associati

• Gorilla

• Press Comm Tech

• Promo&Graphics

• RMB Studio

• Zerocom

Grazie alla complementarietà delle competenze, VIEW è in grado di offrire servizi che comprendono strategia e consulenza di comunicazione, ufficio stampa e media relations, branding e identità visiva, progettazione grafica, stampa e allestimenti grafici in grande formato, sviluppo web e piattaforme digitali, gestione dei social media, produzione fotografica e video, organizzazione di eventi, marketing territoriale, pianificazione media e campagne pubblicitarie multicanale online e offline. Un approccio multidisciplinare che consente di affiancare Enti pubblici, aziende e organizzazioni nella definizione e realizzazione di progetti di comunicazione efficaci, coordinati e orientati ai risultati. Complessivamente, le aziende aderenti alla Rete generano oltre 5 milioni di euro di fatturato e coinvolgono più di 50 professionisti specializzati tra consulenti, creativi, tecnici e fi gure operative.

Il nome VIEW sintetizza la filosofia che anima il network: una visione condivisa capace di osservare il territorio, interpretarne le esigenze e trasformarle in strategie e azioni concrete. Un approccio orientato all’innovazione, alla valorizzazione delle identità locali e alla costruzione di progetti sostenibili e misurabili nel tempo.

«VIEW nasce dall’incontro tra professionisti e imprese che condividono gli stessi valori: qualità, competenza, innovazione e attenzione al territorio. Abbiamo deciso di mettere a sistema le nostre esperienze per costruire qualcosa di più grande della semplice somma delle singole realtà. VIEW vuole essere un punto di riferimento per chi cerca una visione strategica, una struttura organizzata e la capacità di sviluppare progetti complessi con un approccio integrato e multidisciplinare», dichiarano i rappresentanti della Rete.

Attraverso una governance condivisa e un metodo di lavoro fondato sulla collaborazione, VIEW punta a diventare un interlocutore autorevole nel panorama della comunicazione strategica, contribuendo allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio attraverso progetti innovativi, efficaci e concreti.

Per maggiori informazioni: www.viewcomm.it