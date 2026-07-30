Lutto nel mondo del Palio di Asti: è scomparsa Maria Teresa Perosino

Il mondo del Palio di Asti piange la scomparsa di Maria Teresa Perosino, venuta a mancare all’età di 79 anni.

Per molti anni è stata una figura di riferimento del Rione San Silvestro, che ha guidato come rettore con passione e competenza, contribuendo a rafforzarne l’identità e vivendo la gioia della vittoria del Palio del 1992 con il fantino Angelo De Pau.

Insieme al marito Sergio Panza ha inoltre fondato il Centro Studi Principessa Valentina, realtà impegnata nella ricerca storica e nella realizzazione di costumi e allestimenti che hanno contribuito a valorizzare le tradizioni astigiane anche oltre i confini del territorio.

Il Santo Rosario sarà recitato venerdì 31 luglio alle ore 19, mentre i funerali saranno celebrati sabato 1° agosto alle ore 10 nella chiesa di San Secondo ad Asti. Al termine della cerimonia, Maria Teresa Perosino riposerà nella cappella di famiglia a Celle Enomondo.

Alla figlia Samantha, ai nipoti, ai familiari e a tutto il Rione San Silvestro giungano le più sentite condoglianze della redazione di Atnews.it