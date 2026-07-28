L’organo della chiesa di Casorzo tornerà a suonare: raccolta metà della somma necessaria con la degustazione solidale

Una serata dedicata ai sapori del territorio che si è trasformata in un concreto gesto di solidarietà. È questo il risultato dell’iniziativa andata in scena sabato sera alla Cantina di Casorzo, organizzata in collaborazione con il Lions Club Viarigi Terre del Ruchè e del Malvasia, con l’obiettivo di sostenere il restauro dello storico organo “Lingiardi” custodito nella chiesa parrocchiale di Casorzo Monferrato.

L’evento ha unito la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali alla tutela del patrimonio storico e culturale del paese. I partecipanti hanno degustato cinque vini della Cantina in abbinamento a specialità tipiche del Monferrato, contribuendo al tempo stesso alla raccolta fondi destinata al recupero dello strumento. In tavola, oltre alle etichette simbolo della cooperativa, erano presenti anche alcuni prodotti della nuova linea food della Cantina: le olive “Leccino” dei soci conferitori, la tradizionale Cugnà ottenuta dalla loro frutta, i “Malvasotti” – biscotti al Malvasia di Casorzo – e le ciliegie al Malvasia provenienti dai frutteti dei soci.

L’iniziativa ha centrato il proprio obiettivo, permettendo di raccogliere già oltre la metà della somma necessaria per il restauro dell’organo. «La mission della nostra cooperativa e quella dei Lions sono molto simili: entrambe, in modi diversi, sono al servizio del territorio – ha sottolineato il presidente della Cantina di Casorzo, Michele Barbano –. Condividiamo la volontà di mantenere vivo questo territorio, accompagnare il ricambio generazionale in agricoltura, custodire il legame con la natura e tramandare un patrimonio unico come il Malvasia di Casorzo. Solo tutelando le nostre risorse potremo costruire il futuro.»

Soddisfazione è stata espressa anche dal vicesindaco di Casorzo Monferrato, Diego Deambrosis: «Questa iniziativa lascia un segno concreto e rafforza il senso di comunità. Lavorare insieme significa gettare basi solide per il futuro del nostro territorio.» Sulla stessa linea il presidente del Lions Club Viarigi Terre del Ruchè e del Malvasia, Massimo Chiara: «Grazie a questo evento siamo riusciti a mettere in rete realtà diverse e a intervenire dove c’era una necessità concreta, con l’obiettivo di restituire nuova vita a un bene che appartiene alla comunità.» «I Lions uniscono le persone e intervengono quando emergono bisogni del territorio – ha concluso il past president del club, Vincenzo Garlando – Fare rete è la chiave del successo di ogni nostro service.»

Lo storico organo Lingiardi

La chiesa parrocchiale di Casorzo Monferrato, consacrata nel 1736, custodisce un prezioso organo a canne realizzato a metà dell’Ottocento dalla celebre ditta Fratelli Lingiardi di Pavia. Per decenni lo strumento ha accompagnato le celebrazioni religiose e numerosi concerti, anche grazie all’opera del maestro Mario Garlando, che lo ha suonato per oltre settant’anni. Nell’agosto 2023 un violento temporale ha provocato gravi danni che ne impediscono ancora oggi l’utilizzo. Il restauro permetterà di restituire alla comunità un bene di grande valore storico, artistico e culturale.