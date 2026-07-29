“L’impostura”, a Villadeati il nuovo spettacolo dell’attrice Cristina Pellegrino

Debutto nazionale sabato 1° agosto alle ore 21,00 a Villadeati (ex chiesa di San Remigio, in via San Remigio 2) per il nuovo spettacolo dell’attrice Cristina Pellegrino “L’impostura”. Studio su “Niente di vero” di Veronica Raimo.

Sola sul palco, l’attrice di cinema e teatro propone un reading che parte dal romanzo di Veronica Raimo Niente di vero, un libro esilarante e feroce nel quale la scrittrice apre una strada nuova: racconta del sesso, dei legami, delle perdite, del diventare grandi, e nella sua voce buffa, caustica, disincantata esplode il ritratto finalmente sincero e libero di una giovane donna di oggi.

Il debutto a Villadeati, come extra date organizzata nell’ambito del Festival culturale VILLADEArTI, si inserisce nel progetto delle Residenze d’Artista: l’attrice è infatti ospite di Villadeati dal 26 luglio e lì terminerà le prove dello spettacolo restituendo la prima il 1° agosto. Attrice di solida formazione teatrale, consolidata attraverso prestigiose collaborazioni, tra cui quella con il Teatro Stabile del Veneto e l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, Cristina Pellegrino è storicamente legata alle produzioni e alla poetica del drammaturgo Mattia Torre. Ha infatti recitato nello storico spettacolo teatrale 456 e nella serie tv La linea verticale; ha preso parte al progetto televisivo a lui dedicato, Sei pezzi facili (2022), sotto la regia di Paolo Sorrentino. La sua cifra stilistica unisce una forte presenza scenica a una straordinaria duttilità vocale, elementi che le permettono di muoversi con naturalezza tra i toni della commedia e quelli della narrazione drammatica o intimista.

Sul grande e piccolo schermo ha fatto parte del cast di film acclamati come Favolacce (2020) dei fratelli D’Innocenzo e Figli (2020) di Giuseppe Bonito, L’albero (2024) di Sara Petraglia, oltre a commedie popolari come Nessuno mi può giudicare e Tutte lo vogliono. In televisione ha partecipato a serie di successo come Boris 4 per Disney+, e per la RAI La Storia di Francesca Archibugi, Chiamami ancora amore di Gianluca Maria Tavarelli, e Gerri di Giuseppe Bonito.

Parallelamente all’attività di attrice, dal 2022 è impegnata nella narrazione di audiolibri, diventando una delle voci più apprezzate e riconoscibili del catalogo Einaudi su Audible e Storytel. È la voce narrante dei romanzi di Veronica Raimo, tra cui il bestseller Niente di vero, Miden, La vita è breve, eccetera e Non scrivere di me. La sua interpretazione dei testi della Raimo è celebrata dal pubblico per la capacità di restituire perfettamente il tono cinico, ironico e vulnerabile della scrittura dell’autrice.

Biglietto spettacolo: 10 euro (5 euro ridotto under 14). Info e prenotazioni (anche tramite whatsapp): 3290488928.

Fotocredits: Viviana Strambelli