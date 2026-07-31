Le stelle di domani: il Balletto di Venezia torna ad Orsolina28
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Nell’ambito del programma Focus on Creation, il Balletto di Venezia torna ad Orsolina28 (strada Caminata 28) per la terza edizione de “Le stelle di domani”, progetto ideato da Alessio Carbone e dedicato ai migliori neodiplomati delle più prestigiose accademie internazionali, tra cui l’École de Danse de l’Opéra de Paris, la Royal Ballet School e l’Accademia Teatro alla Scala.
Dopo una prima tappa alla Scuola Grande di San Rocco a Venezia, i giovani danzatori arrivano a Moncalvo per una settimana di residenza dedicata alla creazione di nuove opere di danza contemporanea. Guidati da un corpo docente di alto livello e affiancati da coreografi di fama internazionale, tra cui Medhi Walerski, Simone Valastro, Ruadhri Maguire, Mauro de Candia, Daniel Proietto e Alexander McKrick, gli artisti hanno l’opportunità di confrontarsi con nuove pratiche coreografiche e di dare vita a una serata che unisce la grande tradizione classica e neoclassica a un approccio fresco e contemporaneo.
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Immagine da https://www.orsolina28.it/