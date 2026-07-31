Le stelle di domani: il Balletto di Venezia torna ad Orsolina28

Nell’ambito del programma Focus on Creation, il Balletto di Venezia torna ad Orsolina28 (strada Caminata 28) per la terza edizione de “Le stelle di domani”, progetto ideato da Alessio Carbone e dedicato ai migliori neodiplomati delle più prestigiose accademie internazionali, tra cui l’École de Danse de l’Opéra de Paris, la Royal Ballet School e l’Accademia Teatro alla Scala.

Dopo una prima tappa alla Scuola Grande di San Rocco a Venezia, i giovani danzatori arrivano a Moncalvo per una settimana di residenza dedicata alla creazione di nuove opere di danza contemporanea. Guidati da un corpo docente di alto livello e affiancati da coreografi di fama internazionale, tra cui Medhi Walerski, Simone Valastro, Ruadhri Maguire, Mauro de Candia, Daniel Proietto e Alexander McKrick, gli artisti hanno l’opportunità di confrontarsi con nuove pratiche coreografiche e di dare vita a una serata che unisce la grande tradizione classica e neoclassica a un approccio fresco e contemporaneo.

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Immagine da https://www.orsolina28.it/