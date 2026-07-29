Le opere di Cristina Battaglino in mostra a Serralunga d’Alba

La pittrice Cristina Battaglino espone nella Sala Storica di Serralunga d’Alba dall’ 1 al 30 agosto.

Vernissage sabato 1 agosto alle 17 in uno dei luoghi più caratteristici e ricchi di Storia delle Langhe. Battaglino, originaria di La Morra, è la nuova promessa dell’arte contemporanea delle nostre terre e in questo evento che ,in pratica apre la sua carriera importante di artista, espone opere di grande effetto cromatico e moderno. La sua arte astratta rispecchia la sua anima interiore fatta di emozioni che fuoriescono con vibrazione e grande intensità materializzandosi in colori che si uniscono e si modificano tra di loro creando un risultato finale ricco di grande personalità.

La mostra è a cura del blogger Alessandro Bosio che inserisce un altro tassello nelle varie esposizioni da lui seguite fino ad oggi nelle Terre Patrimonio Unesco. Durante l’ evento ci sarà l’ intrattenimento musicale dei Senza Disketto. Seguirà rinfresco. Mostra patrocinata dal Comune di Serralunga d’ Alba.