Le farmacie di turno ad Asti nel mese di agosto 2026
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Ecco il calendario delle farmacie di turno ad Asti nel mese di agosto 2026 secondo Federfarma Asti.
Ecco gli indirizzi delle farmacie di Asti: farmacie di turn ad Asti
ALFIERI: Piazza Alfieri, 3
BARONCIANI: Piazza San Secondo, 12
CENTRALE: Corso Alfieri, 269
CORSO SAVONA: Corso Savona, 161
DON BOSCO: Piazza Vittorio Veneto, 1
GARELLO: Corso Cavallotti, 2
LIPRANDI: Corso Alfieri, 424
MAGGIORA: Corso Torino, 93
MODERNA: Via Cavour, 90
NUOVA FARMACIA TORRETTA: Via C. Benzi, 4-2
NUOVA snc Via Dell’Arazzeria 5,bis
PIAZZA CATENA: Piazza Catena 5/a
PIAZZA ROMA: Corso Alfieri, 343
SANITAS: Corso Alba, 72
SAN DOMENICO: Corso Volta, 101/a
SAN FEDELE: Via Ticino, 16
SAN LAZZARO: Corso Casale, 183
SAN PIETRO: Corso Alessandria, 51
SAN ROCCO: Via Grassi, 31