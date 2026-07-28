La sala d’attesa dei Servizi Demografici di Asti più bella con in quadri della Società Promotrice delle belle arti

Da qualche giorno gli astigiani che si sono recati negli uffici comunali di via De Amicis hanno potuto apprezzare come la sala d’attesa sia stata abbellita dalle opere di alcuni artisti astigiani, che ne hanno fatto dono ai Servizi Demografici.

“Posso semplicemente ringraziare tutti quei pittori che hanno spontaneamente voluto regalare una loro opera al Comune di Asti – ha dichiarato l’assessore Giovanni Boccia – Ogni quadro rappresenta un paesaggio, un momento o un evento legato al nostro territorio. Esse rimarranno perennemente esposte negli uffici dei Servizi Demografici.”

Le opere possono essere sempre ammirate negli orari di apertura degli uffici comunali. Una semplice cerimonia inaugurale si è svolta nella sala d’attesa con il simbolico taglio del nastro seguita dal tradizionale brindisi augurale.

Gli artisti che hanno donato una loro opera sono: Ansaldi Lucia, Ablatico Adriano, Attisani Sergio, Becchino Paola, Bauducco Sabrina, Boffano Franca, Bortoloni Rita, Cavallo Livia, Cipriani Michela, Gonella Fulvia, Licata Santina, Marchesi Francesca, Pavese Daniela, Pinsoglio Filippo, Ravetti Margherita, Russo Biagio, Salina Oriana, Staglianò Francesca, Vanore Nicola, Volpato Silvio.