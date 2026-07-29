La Provincia investe sui giovani: al via “Giovani in Equili…Brio’ per il territorio astigiano”

Si avvia in questi giorni il progetto “Giovani in Equili…brio”, promosso dalla Provincia di Asti e finanziato con 110 mila euro nell’ambito del bando nazionale “Province x giovani: insieme per il benessere e il protagonismo delle nuove generazioni”.

Le iniziative coinvolgeranno dalla metà di settembre ragazze, ragazzi e giovani tra i 14 e i 35 anni, con un’attenzione particolare al mondo dell’adolescenza. Fra laboratori di ascolto sulle emergenze che toccano le vite dei ragazzi ed incontri a tema, le iniziative si espanderanno a momenti di socialità, divertimento e sport.

“L’obiettivo è costruire una rete diffusa di opportunità, relazioni e partecipazione, per il benessere delle nuove generazioni partendo direttamente dai territori con il coinvolgimento degli amministratori locali e dei cittadini” il commento del presidente della Provincia Simone Nosenzo.

In questi giorni estivi si cercano di attivare le collaborazioni con le realtà locali per una definizione e gestione delle attività. “Per promuovere il programma e i laboratori, – aggiunge il consigliere delegato alle politiche giovanili Carlo Mancuso – sarà dato spazio alla comunicazione, affidando proprio ai giovani il compito di raccontare il progetto, diffondere buone pratiche con un uso consapevole e positivo dei social network”. L’azione si inserisce nel percorso avviato dalla Provincia di Asti, che in questi giorni ha aperto propri canali istituzionali su Facebook e Instagram, con l’obiettivo di dialogare in maniera diretta con i cittadini.

“Con il progetto – prosegue il presidente Nosenzo – possiamo dare un segnale concreto ai giovani del nostro territorio e costruire una rete stabile di iniziative che mettano al centro le persone. Il benessere psico-fisico non è un fatto individuale, ma nasce dalla possibilità di sentirsi parte di una comunità”. Il consigliere provinciale delegato alle Politiche giovanili, Carlo Mancuso, sottolinea “l’importanza di creare occasioni di partecipazione, ascolto e crescita, valorizzando le idee e lo spirito di protagonismo dei ragazzi. Investire in loro significa investire nel futuro del nostro territorio“.

Promosso da UPI, dal dipartimento per le politiche giovanili e dal servizio civile universale è coordinato dalle cooperative Motiva, Animazione Valdocco, PIAM ETS, in collaborazione con i consorzi socio assistenziali COGESA, CISA Asti Sud e il Comune di Asti.

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