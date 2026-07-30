La Croce Verde Mombercelli cerca nuovi volontari: al via la campagna e il corso gratuito per soccorritori

L’associazione Anpas Croce Verde Mombercelli apre le porte a chi desidera dedicare parte del proprio tempo agli altri e lancia una nuova campagna per la ricerca di volontari e volontarie. L’iniziativa è rivolta ai cittadini maggiorenni interessati a entrare nel mondo del volontariato sanitario, acquisendo competenze qualificate nel primo soccorso e contribuendo concretamente alla tutela della salute della comunità.

Il prossimo mese di ottobre prenderà il via il nuovo corso gratuito per volontari soccorritori, riconosciuto e certificato dalla Regione Piemonte secondo lo standard formativo regionale. Il percorso consentirà ai partecipanti di acquisire le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per operare nei servizi di emergenza sanitaria e nei trasporti sociosanitari, entrando a far parte di una realtà che ogni giorno garantisce assistenza, solidarietà e vicinanza alle persone.

I volontari soccorritori della Croce Verde Mombercelli sono impegnati negli interventi di emergenza 118, nei trasporti sanitari ordinari e assistiti, oltre che nei servizi di assistenza sanitaria in occasione di manifestazioni ed eventi sul territorio. Un’attività che richiede preparazione tecnica, responsabilità e capacità relazionali, perché accanto alle competenze sanitarie resta fondamentale il rapporto umano con il paziente e con le persone accompagnate verso strutture ospedaliere o ambulatoriali per visite e terapie.

Durante il corso di 54 ore saranno affrontati numerosi argomenti, alternando lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, dalla gestione della chiamata di soccorso e sistema di emergenza-urgenza 112 ai codici di intervento, dal supporto di base delle funzioni vitali al trattamento di emorragie, shock, ferite, traumi, ustioni, intossicazioni, insufficienza respiratoria e dolore cardiaco. All’interno del percorso è inoltre prevista l’abilitazione all’uso del defibrillatore semiautomatico esterno in ambito extraospedaliero. Particolare attenzione sarà dedicata anche agli aspetti relazionali, alla collaborazione con il personale medico e infermieristico e al sostegno psicologico della persona soccorsa.

Il percorso formativo sarà completato da un tirocinio pratico protetto di 100 ore di servizio presso la sede della Croce Verde, durante il quale gli aspiranti soccorritori saranno affiancati da volontari esperti nello svolgimento dei servizi ordinari e dei trasporti in emergenza su autoambulanza.

L’associazione metterà gratuitamente a disposizione dei partecipanti formazione qualificata, attrezzature e divisa, offrendo inoltre un’importante opportunità di crescita personale, civica e professionale all’interno di un’organizzazione fondata sui valori della solidarietà, della partecipazione e del servizio alla collettività.

La Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Mombercelli può contare oggi sull’impegno di 136 volontari e volontarie e di 10 dipendenti. Grazie al loro lavoro, ogni anno vengono effettuati oltre 8.200 servizi, percorrendo circa 444.000 chilometri per garantire assistenza sanitaria e trasporti ai cittadini del territorio.

Per ricevere informazioni sul corso e sulle modalità di iscrizione è possibile contattare la Croce Verde Mombercelli, in strada dell’Orto 14, al numero 0141 959920 oppure scrivere all’indirizzo e-mail segreteria@croceverdemombercelli.it.

L’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze – Comitato Regionale Piemonte Odv rappresenta oggi una delle più importanti realtà del volontariato sanitario italiano. La rete è composta da 81 associazioni e 17 sezioni distaccate, con il coinvolgimento di 11.066 volontari, 5.069 soci e 796 dipendenti.

Anpas Piemonte dispone di una flotta costituita da 469 autoambulanze, 274 mezzi per il trasporto di persone con disabilità, 248 automezzi destinati al trasporto persone e alle attività di protezione civile, oltre a due imbarcazioni. Ogni anno vengono effettuati oltre 602 mila servizi, di cui più di 207 mila nell’ambito dell’emergenza-urgenza 118, per un totale di oltre 20 milioni di chilometri percorsi.