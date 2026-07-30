La Collina degli Elfi rinnova il Consiglio Direttivo: Mauro Drocco è il nuovo presidente

La Collina degli Elfi di Govone rinnova il proprio Consiglio Direttivo e apre una nuova fase della propria storia, mantenendo come centro le persone e i valori di condivisione e solidarietà. Nel corso dell’assembla dei soci, svoltasi lo scorso 23 luglio, è stato eletto il nuovo Direttivo che ha successivamente nominato presidente Mauro Drocco.

Volontario della Collina degli Elfi dal 2015 e già componente degli ultimi quattro Consigli Direttivi, Drocco succede a Manuela Olmo, che ha guidato l’associazione negli ultimi anni contribuendo alla crescita del progetto e al consolidamento delle attività dedicate ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie dopo l’esperienza della malattia oncologica.

Il nuovo Consiglio Direttivo è composto dal presidente Mauro Drocco, dal vicepresidente Renato Ughetto, dal segretario Gabriele Bignante e dai consiglieri Silvana Brignolo, Rossana Forno, Manuela Olmo e Marina Piazzo. “Assumo la presidenza della Collina degli Elfi con un profondo senso di responsabilità. Raccolgo un testimone importante e desidero innanzitutto ringraziare la presidente uscente Manuela Olmo per il lavoro svolto, la dedizione e la visione con cui ha guidato l’associazione, contribuendo a farla crescere e a renderla un punto di riferimento per tante famiglie. Un ringraziamento va anche al Consiglio Direttivo, al Comitato Scientifico, ai soci che da anni sostengono la nostra realtà e ai nuovi membri che hanno scelto di mettersi in gioco. La forza della Collina degli Elfi è sempre stata nelle persone: volontari, professionisti, sostenitori e amici che ogni giorno trasformano valori e impegno in azioni concrete”.

Il suo discorso è anche programmatico e già rivolto al futuro: “Continueremo a portare avanti il percorso costruito in questi anni, valorizzando quanto è stato realizzato e affrontando le nuove sfide con lo stesso spirito di collaborazione e attenzione che ha sempre contraddistinto la nostra associazione. La nostra missione resta immutata: essere accanto ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie nel percorso successivo alla malattia oncologica, offrendo un luogo dove ritrovare serenità e fiducia nel futuro. Sono convinto che, insieme al Direttivo e a tutta la comunità della Collina degli Elfi, sapremo continuare a far crescere questo progetto, mantenendo al centro le persone e i valori che da sempre ci guidano”, afferma Mauro Drocco, nuovo presidente della Collina degli Elfi.

Nel passaggio di consegne, Manuela Olmo, che continuerà a far parte del Consiglio Direttivo, rivolge un messaggio di ringraziamento a tutte le persone che hanno condiviso con lei il percorso alla guida dell’associazione e augura buon lavoro al nuovo presidente e alla squadra che lo accompagnerà. “Il mio percorso come presidente giunge al termine ed è stato un onore e un privilegio guidare questa grande famiglia. Il mio ringraziamento va a tutti coloro che hanno condiviso con me questa responsabilità: dai membri del Consiglio, al Comitato Scientifico, allo staff e a tutti i volontari che, con impegno quotidiano, rendono possibile la magia della nostra missione, continuando a garantire alle famiglie un luogo sicuro di accoglienza e spensieratezza. Ogni sorriso restituito, ogni momento di serenità donato è stato il frutto di un grande lavoro di squadra. A chi prende oggi la guida va il mio miglior augurio di buon lavoro. Il viaggio della Collina continua!” dichiara Manuela Olmo, presidente uscente della Collina degli Elfi.