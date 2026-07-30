La Banda di Montemarzo in concerto per celebrare i suoi 160 anni

Sabato 1 agosto alle 21, il “Circolo Ricreativo Montemarzese” ospiterà il concerto celebrativo per i 160 anni la storica Banda di Montemarzo.

Nata negli anni ’60 del 1800, la banda ha svolto quasi ininterrottamente la sua attività sospendendola solo per alcuni periodi: durante le due guerre mondiali, quando molti purtroppo partirono per la guerra e in paese poca era la voglia di fare festa, e durante l’epidemia di Covid.

Costantemente attiva nell’ambito della vita sociale della frazione e del Comune di Asti, è sempre pronta a rendere più solenni e condivise le cerimonie civili e religiose, a rallegrare le feste creando importanti momenti di aggregazione e di continuità del nostro patrimonio musicale e culturale. Da oltre 40 viene diretta dal maestro Angelo Masenga. Sempre presenti nelle grandi occasioni sono i due musicisti di Montemarzo: il Maestro Mauro Pavese, trombettista, che vanta partecipazioni con il teatro Regio di Torino, La Fenice di Venezia e la Scala di Milano, e il maestro Davide Masenga, trombonista, figlio di Angelo, che ormai dal 2000 ricopre il ruolo di primo trombone al Teatro Carlo Felice di Genova.

“Non bisogna dimenticare – dichiarano dalla Banda – che Montemarzo è una piccola frazione di circa 350 abitanti e la Banda Musicale purtroppo non riceve alcuna sovvenzione: si sostenta da sola grazie alla volontà dei suoi componenti, dei sostenitori e soprattutto del Circolo Ricreativo che mette a disposizione la sala delle prove. Quest’anno il Circolo ha anche presentato un progetto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti a favore dell’attività della banda, ottenendo un finanziamento per rinnovare gli strumenti necessari alle attività dei concerti. Per questo il nostro ringraziamento va al “Circolo Ricreativo Montemarzese” e alla Fondazione CRAsti, che ancora una volta ha dimostrato la sua sensibilità verso la promozione delle tradizioni e del territorio”.