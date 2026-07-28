Il coro dei ragazzi di Biberach in concerto nella chiesa di San Martino di Asti

Domenica 2 Agosto alle 18 il Gruppo Culturale San Martino ospiterà, nella splendida cornice barocca della chiesa di San Martino ad Asti, il concerto del Coro dei ragazzi di San Martino di Biberach, diretto dal M° Johannes Striegel.

Il coro a voci miste ha sede a Biberach an der Riß, nell’Alta Svevia ed è stato fondato nel 1962 e da allora è membro dell’associazione Pueri Cantores. A Biberach porta avanti una tradizione di canto corale maschile attestata fin dal 1400. I ragazzi del Coro di San Martino animano regolarmente le funzioni religiose nella loro chiesa madre, San Martino, e nelle parrocchie circostanti. Inoltre tengono concerti a Biberach e nei dintorni. Durante la loro tournée annuale si esibiscono anche all’estero.

Dal 1992 il coro dei ragazzi di San Martino di Biberach è diretto da Johannes Striegel, che ha conseguito il diploma di insegnante di musica abilitato dallo Stato e di musicista di chiesa a tempo pieno presso il Conservatorio Leopold Mozart di Augusta. Da marzo 2021 dirige anche il coro della chiesa di Biberach e suona regolarmente l’organo nell’ unità pastorale.

«Esibirsi ad Asti è qualcosa di molto speciale per il coro – sottolinea il presidente del Gruppo Culturale Giuseppe Barolo – poiché Asti è una città gemellata con Biberach e il coro è stato spesso ospite ad Asti, così come la comunità tedesca ha ospitato negli anni scorsi cori astigiani e, quest’anno, siamo particolarmente lieti di poterli nuovamente accogliere».