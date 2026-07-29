Il concerto della Banda Musicale Comunale “M. Gianussi” chiude i festeggiamenti patronali ad Agliano Terme
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Si chiudono questa sera, mercoledì 29 luglio, i festeggiamenti patronali ad Agliano Terme, con il tradizionale concerto della Banda Musicale Comunale “M. Gianussi” di Agliano Terme alle 21.15, in piazza San Giacomo.
Il concerto, dal titolo “Musica sotto le stelle”, sarà diretto dal maestro Cristian Margaria.
Conclusi i festeggiamenti patronali ad Agliano le feste non finiscono: giovedì infatti è in programma il settimo appuntamento con i Giovedì di Via Principe, nella locandina sotto il menù di questa settimana.